Homem confessa à polícia que atirou contra PM em Linhares

O homem que atirou em um policial militar em Linhares se apresentou à polícia, na manhã desta quarta-feira (24). Ele confessou ter atirado na vítima e, na delegacia da cidade, entregou a arma utilizada no crime. Em depoimento, segundo a Polícia Civil, ele relatou que o militar tem uma dívida e havia o agredido antes.
O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (23). A vítima estava em casa, no bairro Interlagos, em Linhares, quando foi chamada pelo suspeito para vir até o portão e depois foi baleada no abdômen. O militar foi socorrido para um hospital do município e não corre risco de morrer.
Segundo informações do boletim da PM, o policial informou que o atirador estava agressivo, foi até o carro e retornou com um revólver em punho, efetuando cerca de quatro disparos contra ele, que estava desarmado e sem meios para se defender. Para se proteger, a vítima tentou se esconder atrás de um poste, mas foi seguida pelo suspeito que, posteriormente, entrou no carro e fugiu, tomando destino desconhecido.
De acordo com o Delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional, em Linhares, como o homem estava fora do estado flagrancial e se apresentou voluntariamente, ele não vai ficar preso, neste momento. "O inquérito será concluído e encaminhado à Justiça, que vai decidir se ele permanece solto até o julgamento ou se será decretada a prisão preventiva", explicou.