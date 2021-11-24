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Motivação seria dívida

Homem confessa à polícia que atirou contra PM em Linhares

Por não ter sido identificado em situação de flagrante e ter ido voluntariamente à delegacia, ele não vai ficar preso, segundo delegado

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 13:38

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 nov 2021 às 13:38
Arma utilizada no crime entregue à Polícia
Arma utilizada no crime foi entregue à polícia Crédito: Divulgação/PCES
homem que atirou em um policial militar em Linhares se apresentou à polícia, na manhã desta quarta-feira (24). Ele confessou ter atirado na vítima e, na delegacia da cidade, entregou a arma utilizada no crime. Em depoimento, segundo a Polícia Civil, ele relatou que o militar tem uma dívida e havia o agredido antes.
O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (23). A vítima estava em casa, no bairro Interlagos, em Linhares, quando foi chamada pelo suspeito para vir até o portão e depois foi baleada no abdômen. O militar foi socorrido para um hospital do município e não corre risco de morrer. 
Segundo informações do boletim da PM, o policial informou que o atirador estava agressivo, foi até o carro e retornou com um revólver em punho, efetuando cerca de quatro disparos contra ele, que estava desarmado e sem meios para se defender. Para se proteger, a vítima tentou se esconder atrás de um poste, mas foi seguida pelo suspeito que, posteriormente, entrou no carro e fugiu, tomando destino desconhecido. 
De acordo com o Delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional, em Linhares, como o homem estava fora do estado flagrancial e se apresentou voluntariamente, ele não vai ficar preso, neste momento. "O inquérito será concluído e encaminhado à Justiça, que vai decidir se ele permanece solto até o julgamento ou se será decretada a prisão preventiva", explicou.

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