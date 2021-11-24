Polícia recupera meia tonelada de pimenta furtada em Sooretama

Material recuperado pela Polícia Civil em Jaguaré Crédito: Divulgação/PCES

O furto ocorreu na madrugada do último domingo (21), na localidade Córrego Juncado. O prejuízo havia sido estimado em R$ 10 mil. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional, em Linhares, o suspeito chamou um homem para ajudá-lo na ação.

“Na segunda-feira, conseguimos descobrir que o suspeito tem uma propriedade rural vizinha da vítima. Sabendo que tinha aquela quantidade de pimenta armazenada, ele chamou um outro elemento, que tem diversas passagens por furto, para cometer o crime”, explicou Lucindo.

Após ser localizado pela polícia e conduzido à delegacia, em depoimento, o suspeito informou que vendeu a carga para um empresário que compra produtos agrícolas em Jaguaré.

“Imediatamente, os policiais se deslocaram para a região de Barra Seca, em Jaguaré. No local, onde um empresário compra produtos agrícolas, nós encontramos a pimenta que foi furtada. Se for comprovado que o empresário agiu com dolo na compra, ele vai ser indiciado por receptação”, completou o delegado.

A Polícia Civil alertou produtores rurais para que não deixem os produtos expostos em grande quantidade.