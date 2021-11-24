Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Encontrada em Jaguaré

Polícia recupera meia tonelada de pimenta furtada em Sooretama

Um vizinho da propriedade é suspeito de participação no furto; o homem foi conduzido à Delegacia de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 11:26

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 nov 2021 às 11:26
Material recuperado pela Polícia Civil em Jaguaré
Material recuperado pela Polícia Civil em Jaguaré Crédito: Divulgação/PCES
Meia tonelada de pimenta-do-reino furtada em Sooretama foi recuperada na manhã desta quarta-feira (24) em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Na ação, um vizinho da propriedade foi conduzida à 16ª Delegacia Regional, em Linhares. De acordo com a polícia, ele confessou o crime e informou para onde tinha vendido a pimenta.
O furto ocorreu na madrugada do último domingo (21), na localidade Córrego Juncado. O prejuízo havia sido estimado em R$ 10 mil. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional, em Linhares, o suspeito chamou um homem para ajudá-lo na ação.
“Na segunda-feira, conseguimos descobrir que o suspeito tem uma propriedade rural vizinha da vítima. Sabendo que tinha aquela quantidade de pimenta armazenada, ele chamou um outro elemento, que tem diversas passagens por furto, para cometer o crime”, explicou Lucindo.
Após ser localizado pela polícia e conduzido à delegacia, em depoimento, o suspeito informou que vendeu a carga para um empresário que compra produtos agrícolas em Jaguaré.
“Imediatamente, os policiais se deslocaram para a região de Barra Seca, em Jaguaré. No local, onde um empresário compra produtos agrícolas, nós encontramos a pimenta que foi furtada. Se for comprovado que o empresário agiu com dolo na compra, ele vai ser indiciado por receptação”, completou o delegado.
A Polícia Civil alertou produtores rurais para que não deixem os produtos expostos em grande quantidade.
Com informações de Caio Dias, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Polícia encontra nota de R$ 420 com adolescente no ES

Presos mais 2 suspeitos de matar adolescente em São Gabriel da Palha

PF desvenda mistério de bolsas com cocaína encontradas no litoral do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jaguaré Polícia Civil Sooretama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados