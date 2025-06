Deu ruim

Preso por tráfico tenta se passar pelo irmão e é desmascarado por familiar no ES

Leandro Luiz de Amorim foi preso por tráfico de drogas em Cariacica e tentou usar o nome do irmão para enganar a polícia, mas foi reconhecido por um familiar dentro da delegacia

De acordo com a Polícia Civil, durante a tramitação do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) por tráfico de drogas, o parente foi até a delegacia em busca de Leandro para entregar mantimentos, mas foi informada que não havia nenhum preso com esse nome no local. Ela insistiu que ele estava, sim, detido. Diante da situação, os policiais mostraram imagens do suspeito que havia se apresentado com outro nome — o do irmão. O familiar reconheceu o homem e confirmou que era Leandro.>