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Bairro Itaquari

Homem é encontrado morto dentro de carro em Cariacica

Polícia Militar foi acionada devido a disparos de arma de fogo nesta quinta-feira (25). Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima sem vida, no interior um veículo
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

25 nov 2021 às 18:24

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 18:24

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro no bairro Itaquari, em Cariacica, no final da tarde desta quinta-feira (25). Um vídeo gravado por um leitor de A Gazeta mostra policiais atuando no local e o veículo parado em uma rua da região, com a janela do motorista aberta. Veja:
Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 16h devido a disparos de arma de fogo no bairro. No entanto, a vítima já estava sem vida quando os militares chegaram. Até por volta das 18h desta quinta-feira, nenhum suspeito havia sido detido. Outros detalhes não foram repassados.
Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até às 10h25 desta sexta-feira (26), nenhum suspeito havia sido detido. "Detalhes são serão divulgados por enquanto", afirmou.

Atualização

26/11/2021 - 1:32
A Polícia Civil enviou nota sobre o caso e afirmou que até a manhã desta sexta-feira (26) não havia detidos. O texto foi atualizado.

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