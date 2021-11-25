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Polícia investiga

Homem é assassinado a tiros em Praia Grande, Fundão

Segundo a PM, a vítima tinha 33 anos e foi atingida por três disparos. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada em hospital na Serra
A Gazeta

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Publicado em 

25 nov 2021 às 16:55

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 16:55

Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (25), em Fundão. A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 10h20 para verificar a informação de que um homem havia dado entrada no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, ferido por disparos de arma de fogo.
Em contato com a equipe médica, os militares foram informados de que o homem, que seria do bairro Praia Grande, havia sido atingido por três tiros e não resistiu aos ferimentos, tendo a morte confirmada após dar entrada no local. O nome da vítima não foi informado.
Segundo a PM, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. A PC disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Fundão, que está realizando diligências. De acordo com a corporação, nenhum suspeito foi detido até o momento e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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