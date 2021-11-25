Menina de 10 anos conta para professora que é abusada no ES

De acordo com o registro da polícia, a menina chegou a falar na escola que teria contado sobre o abuso à mãe, que teria dito que iria falar com o suspeito depois. Os abusos, segundo a menina, aconteciam dentro de casa quando o padrasto e a mãe saíam. O abusador ainda teria ameaçado a adolescente a não contar a ninguém, pois ninguém iria acreditar nela e a mãe, acabaria batendo nela.