Mulher é espancada pelo marido após bater com carro em Cariacica

Solange foi agredida após bater o carro do marido Crédito: Rodrigo Gomes

Um manobrista de 54 anos foi preso após ter agredido a própria mulher na noite desta quarta-feira (24) no bairro Castelo Branco, em Cariacica , na Grande Vitória.

Em depoimento, o Raimundo Alves de Oliveira Neto confirmou que agrediu a esposa, Solange de Oliveira, porque ela bateu com o carro que ele havia comprado.

Raimundo e Solange ficaram casados por 30 anos. Ela diz que as agressões começaram com quatro anos de casada. Vinte e seis anos de sofrimento. Agora, ela afirmou que irá se separar.

Mulher foi agredida após bater o carro do marido Crédito: Rodrigo Gomes

De acordo com informações da Polícia Civil, o agressor contou que comprou o veículo semi-novo e pediu que a mulher fosse buscá-lo. No entanto, a vítima acabou se envolvendo em uma batida no caminho. Com raiva, o homem a agrediu.

O manobrista foi levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Segundo ele, no momento da briga, a mulher também o machucou, jogando uma espécie de óleo quente em suas partes íntimas.

O agressor, no entanto, não possuía ferimentos aparentes. Ele foi levado para o presídio.