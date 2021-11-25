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Homem foi preso

Mulher é espancada pelo marido após bater com carro em Cariacica

O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (24) no bairro Castelo Branco. Em depoimento, o homem confirmou que agrediu a esposa porque ela bateu com o carro que ele havia comprado

Publicado em 

25 nov 2021 às 12:07

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 12:07

Mulher foi agredida após bater o carro do marido
Solange foi agredida após bater o carro do marido Crédito: Rodrigo Gomes
Um manobrista de 54 anos foi preso após ter agredido a própria mulher na noite desta quarta-feira (24) no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na Grande Vitória.
Em depoimento, o Raimundo Alves de Oliveira Neto confirmou que agrediu a esposa, Solange de Oliveira, porque ela bateu com o carro que ele havia comprado.
Raimundo e Solange ficaram casados por 30 anos. Ela diz que as agressões começaram com quatro anos de casada. Vinte e seis anos de sofrimento. Agora, ela afirmou que irá se separar. 
Mulher foi agredida após bater o carro do marido
Mulher foi agredida após bater o carro do marido Crédito: Rodrigo Gomes
De acordo com informações da Polícia Civil, o agressor contou que comprou o veículo semi-novo e pediu que a mulher fosse buscá-lo. No entanto, a vítima acabou se envolvendo em uma batida no caminho. Com raiva, o homem a agrediu.
O manobrista foi levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Segundo ele, no momento da briga, a mulher também o machucou, jogando uma espécie de óleo quente em suas partes íntimas.
O agressor, no entanto, não possuía ferimentos aparentes. Ele foi levado para o presídio.
Com informações do G1/ES e da TV Gazeta

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