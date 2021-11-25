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Prejuízo de R$ 100 mil

Quadrilha faz caseiros reféns em assalto a propriedade rural em Itarana

Vítimas foram amarradas e ficaram sob a mira de um dos criminosos, enquanto outros três saquearam o galpão onde estava as sacas de café. Crime ocorreu na noite desta quarta (25)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 nov 2021 às 18:03

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 18:03

Uma quadrilha rendeu dois caseiros de uma propriedade rural em Alto Jatibocas, em Itarana, no Noroeste do Estado, na noite de quarta-feira (24). As vítimas foram amarradas e ficaram sob a mira de um dos criminosos, enquanto outros três saquearam o galpão onde estava as sacas de café. Segundo a Polícia Militar, a ação dos assaltantes durou cerca de duas horas.
Policiais militares foram acionados durante a madrugada, após os caseiros conseguirem se soltar das amarras e pedirem ajuda. No local, eles contaram aos militares que, por volta das 22h30, quatro indivíduos armados chegaram à propriedade rural em um caminhão e os renderam, mantendo-os amarrados.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o produtor rural Raul Berger, filho do dono da propriedade, disse que os caseiros moram em uma casa no mesmo terreno, perto da residência de seu pai — que só ficou sabendo do roubo quando as vítimas conseguiram se soltar e chamar por socorro.
Ele relatou que a estimativa é de que o prejuízo tenha sido de mais de R$ 100 mil, devido às sacas de café roubadas. Segundo Raul, a família não registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil. A Polícia Militar fez buscas por toda a região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

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