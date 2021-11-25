Homem é suspeito de matar a ex e a mãe dela a tiros em Vila Velha

Karina Freitas, de 20 anos, foi morta pelo ex-companheiro em Jardim Marilândia, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Mãe e filha foram assassinadas a tiros em bairros diferentes de Vila Velha na manhã desta quinta-feira (25). Elas foram identificadas como Karina Freitas, de 20 anos, e Silvanete dos Santos Freitas, de 38 anos. As execuções foram registradas nos bairros Zumbi dos Palmares e Jardim Marilândia. O principal suspeito é o ex-companheiro da jovem, Adenilton de Jesus Nascimento dos Santos.

Testemunhas relataram à reportagem que mãe e filha foram assassinadas porque o suspeito não aceitava o término da relação com a jovem. As vítimas moravam a cerca de três quilômetros de distância uma da outra. Primeiro, o executor tirou a vida de Silvanete, em Zumbi dos Palmares e, na sequência, em questão de minutos, foi até Jardim Marilândia e também executou Karina a tiros.

Karina Freitas, de 20 anos, foi morta pelo ex-companheiro em Jardim Marilândia Crédito: Fernando Madeira

Karina, com quem o suspeito tem uma filha de apenas um ano, foi morta em seu local de trabalho, uma empresa de reciclagem — onde sua mãe também trabalhava. O dono do local, que preferiu não ser identificado, afirmou à reportagem que o homem chegou de motocicleta ao estabelecimento.

"Elas eram selecionadoras de plástico, a 'Net' foi quem trouxe a Karina para trabalhar aqui. O rapaz entrou, porque ele já teve um filho com ela e já veio aqui outras vezes, nunca havia causado problema, briga ou tumulto. Desta vez também não teve. Ele entrou, foi educado, tirou o capacete e pediu para falar com ela", disse.

Dono de empresa de materiais recicláveis, onde as vítimas trabalhavam, disse que suspeito estava calmo quanto cometeu crime Crédito: Fernando Madeira

"Ela voltou com ele, sem discussão nenhuma, e ele deu um tiro na cabeça dela. Do jeito que ele estava, calmo, guardou o revólver na cintura, montou na moto e foi embora" X. - Dono da empresa onde as vítimas trabalhavam

O assassinato de Silvanete — ocorrido minutos antes da morte de sua filha — foi presenciado pela irmã dela, Elizangela dos Santos Freitas. Ela contou que o suspeito chegou à casa delas acusando a mulher de ter passado seu número de celular para o novo namorado de Karina, pois ele havia recebido uma ligação dele o ameaçando. Silvanete teria dito que iria à delegacia, mas o homem afirmou que não daria tempo e matou a mãe de sua ex com um tiro na cabeça.

Elizangela disse ainda que, logo após o crime, tentou ir à empresa onde as vítimas trabalhavam para alertar a sobrinha, pois o suspeito lhe disse que iria até lá matar a ex-companheira. Entretanto, ela não chegou a tempo de impedir o assassinato da jovem.

"Entrei em estado de choque. Ele olhou para a minha cara e saiu correndo, só falou: 'Agora eu vou terminar'. Deu tempo de ir avisar a minha mãe, mas não deu tempo de avisar a Karina. Quando eu cheguei, já havia acontecido essa tragédia", disse.

Segundo a tia da jovem, Karina e o suspeito tiveram uma briga nesta quarta-feira (24), em que o homem teria dito para a vítima terminar o atual relacionamento ou ele a mataria. Ela disse que sua sobrinha respondeu ao suspeito que não terminaria, e que, mesmo que terminasse, não reataria o relacionamento com ele.

Demandada pela reportagem, a Polícia Militar informou, em nota, que "por volta das 11h desta quinta-feira (25), um homem foi até a casa da ex-sogra no bairro Zumbi, em Vila Velha, onde atirou contra a mulher, que teve o óbito confirmado no local. Em seguida, o indivíduo prosseguiu até o trabalho da ex-mulher, no bairro Cobilândia, onde também a matou com um disparo de arma de fogo e se evadiu após o fato".

Em nota, a Polícia Civil informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória e que nenhum suspeito havia sido detido até as 16h50 desta quinta-feira (25). O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e outros detalhes não foram passados.

"A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181), que também possui um site no qual é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", reforçou a PC.