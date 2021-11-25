Agência do Banestes é invadida e vigilantes têm armas roubadas em Vila Velha

Uma agência do banco Banestes foi invadida na madrugada desta quarta-feira (24) no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, o gerente da agência foi até a delegacia e alertou os policiais, alegando que viu cinco criminosos no local por câmeras de videomonitoramento. Eles conseguiram fugir com armas dos vigilantes e não foram localizados.
De acordo com a corporação, assim que a PM foi avisada pelo gerente, uma equipe foi até a agência e viu um buraco na parede, por onde os criminosos entraram. Conforme a polícia, as armas que eles levaram estavam em um compartimento. A polícia não informou se houve algum dano material à agência ou se algum valor em dinheiro foi roubado.
A Polícia Civil comunicou que o caso está sendo investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Mais detalhes, segundo a corporação, não serão repassados no momento.
A reportagem de A Gazeta também demandou o Banestes. Os questionamentos foram: se houve algum dano material à agência, se alguma quantia em dinheiro foi levada e se algum caixa eletrônico chegou a ser depredado. A assessoria de imprensa do banco, porém, limitou-se a dizer que "informações sobre incidentes como tentativas de assaltos e outros devem ser tratadas diretamente com as equipes de Segurança Pública".