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Crimes em sequência

Criminosos roubam carro para fazer arrastão em bairros de Vila Velha

Um produtor rural teve o veículo roubado no começo da manhã desta quinta (25) e, enquanto prestava depoimento aos policiais, soube que o carro dele havia sido utilizado em novos assaltos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2021 às 08:56

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 08:56

Delegacia Regional de Vila Velha
A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha na manhã desta quinta-feira (25) Crédito: Fernando Madeira
Um roubo para cometer outro. Assaltantes roubaram um carro na região do Porto de Capuaba, em Vila Velha, no começo da manhã desta quinta-feira (25) e, na sequência, utilizaram o veículo que haviam roubado para cometer um arrastão em pessoas que estavam em um ponto de ônibus.
O automóvel roubado pertence a um produtor rural, de 46 anos, morador de Santa Leopoldina, na Região Centro-Serrana. Ele estava na Grande Vitória para resolver questões relacionadas ao trabalho e, logo cedo, quando passava pelo bairro Ilha das Flores, acabou se perdendo por não conhecer muito bem a região.
No depoimento dado aos policiais que o atenderam, a vítima contou que foi abordada por dois homens armados e encapuzados. Ele foi rendido e retirado à força pelos criminosos. Após receber ajuda de populares, a polícia chegou e a vítima contou o que havia acabado de passar.

ARRASTÃO

Enquanto falava com os militares, no radiocomunicador dos pm's outros policiais informavam que um carro com as mesmas características ao roubado momentos antes estava sendo utilizado para cometer crimes na região. Viaturas da PM fizeram buscas atrás da dupla, porém os dois assaltantes não foram localizados.
O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vila Velha. Além do veículo, o produtor rural também teve o celular e outros pertences levados pelos criminosos.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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