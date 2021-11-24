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Não aceita separação

Idoso é detido após ameaçar cortar a esposa com foice em Guaçuí

Segundo a PM, a mulher disse aos militares que está em fase de separação do marido, mas ele não aceitou a situação. Suspeito de 62 anos foi levado para a delegacia
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 nov 2021 às 17:35

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 17:35

Um idoso de 62 anos foi detido após usar uma foice para ameaçar a própria esposa, de 59, por não aceitar se separar dela. A Polícia Militar atendeu a ocorrência na manhã desta quarta-feira (24), na Avenida Marechal Floriano, no Centro de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Alegre.
Em depoimento na delegacia, a vítima contou que já havia sido ameaçada pelo marido em outras ocasiões. No entanto, a ameaça mais grave foi na última quinta-feira (18), quando ele disse utilizaria uma foice para cortá-la para resolver a situação da separação. Com medo, ela resolveu sair imediatamente de casa.
A vítima relatou ainda que recebeu uma ligação do idoso nesta quarta-feira (24). Ele pediu para encontrá-la em frente a uma agência bancária em Guaçuí, pois sacaria um dinheiro que estava devendo a ela. No lugar marcado, o suspeito insistiu para voltar para a esposa e, como ela recusou a proposta, o homem disse que se ela não ficasse com ele, não ficaria com ninguém.
A filha da mulher, que acompanhava a mãe no encontro, se assustou com a ameaça do homem e acionou uma viatura que estava passando pelo local.
Diante do relato da filha, o suspeito foi detido pela Polícia Militar e conduzido para a Delegacia Regional de Alegre. A Polícia Civil informou que ouviu todos os envolvidos e que a mulher solicitou uma medida protetiva de urgência contra o marido. No entanto, ela não representou criminalmente contra ele, por isso o idoso foi liberado.

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