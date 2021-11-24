Idoso é detido após ameaçar cortar a esposa com foice em Guaçuí

Um idoso de 62 anos foi detido após usar uma foice para ameaçar a própria esposa, de 59, por não aceitar se separar dela. A Polícia Militar atendeu a ocorrência na manhã desta quarta-feira (24), na Avenida Marechal Floriano, no Centro de Guaçuí , no Sul do Espírito Santo . O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Alegre.

Em depoimento na delegacia, a vítima contou que já havia sido ameaçada pelo marido em outras ocasiões. No entanto, a ameaça mais grave foi na última quinta-feira (18), quando ele disse utilizaria uma foice para cortá-la para resolver a situação da separação. Com medo, ela resolveu sair imediatamente de casa.

A vítima relatou ainda que recebeu uma ligação do idoso nesta quarta-feira (24). Ele pediu para encontrá-la em frente a uma agência bancária em Guaçuí, pois sacaria um dinheiro que estava devendo a ela. No lugar marcado, o suspeito insistiu para voltar para a esposa e, como ela recusou a proposta, o homem disse que se ela não ficasse com ele, não ficaria com ninguém.

A filha da mulher, que acompanhava a mãe no encontro, se assustou com a ameaça do homem e acionou uma viatura que estava passando pelo local.