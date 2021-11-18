Vídeo: quebra-molas não sinalizado causa acidente na BR 482, em Guaçuí

A instalação de dois quebra-molas na BR 482, em Guaçuí, na Região do Caparaó, tem surpreendido condutores que passam pelo local. Um vídeo, gravado por um morador, flagrou um acidente de moto ocorrido no início da tarde desta quinta-feira (18). As imagens mostram o momento em que o motociclista cai após passar por uma das lombadas, não sinalizada.
Segundo a Polícia Militar, os dois quebra-molas foram instalados na rodovia nesta quinta-feira: uma em frente ao Corpo de Bombeiros, e outro próximo à entrada do Morro do Cristo. Moradores reclamam de acidentes em virtude do desconhecimento de quem trafega pelo local sobre as intervenções na pista.
O acidente flagrado nas imagens ocorreu enquanto um morador filmava um dos pontos. A PM informou que o motociclista sofreu ferimentos leves.
Ainda segundo informações da Polícia Militar, a Prefeitura de Guaçuí chegou a sinalizar o local com alguns cones até a pintura ser executada. Nas redes sociais, a administração municipal divulgou que a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil realizou a intervenção paliativa até que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela rodovia, coloque as placas de sinalização. A reportagem demandou o Dnit sobre o problema e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.