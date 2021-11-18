Vídeo: quebra-molas não sinalizado causa acidente na BR 482, em Guaçuí

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Ainda segundo informações da Polícia Militar, a Prefeitura de Guaçuí chegou a sinalizar o local com alguns cones até a pintura ser executada. Nas redes sociais, a administração municipal divulgou que a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil realizou a intervenção paliativa até que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela rodovia, coloque as placas de sinalização. A reportagem demandou o Dnit sobre o problema e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.