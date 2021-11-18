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Motociclista caiu

Vídeo: quebra-molas não sinalizado causa acidente na BR 482, em Guaçuí

Momento em que o motociclista caiu após passar pelo quebra-molas foi registrado por um morador, que reclama da falta de sinalização no local. Duas  lombadas foram instaladas na rodovoia nesta quinta (18)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 nov 2021 às 16:26

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 16:26

A instalação de dois quebra-molas na BR 482, em Guaçuí, na Região do Caparaó, tem surpreendido condutores que passam pelo local. Um vídeo, gravado por um morador, flagrou um acidente de moto ocorrido no início da tarde desta quinta-feira (18). As imagens mostram o momento em que o motociclista cai após passar por uma das lombadas, não sinalizada.
Segundo a Polícia Militar, os dois quebra-molas foram instalados na rodovia nesta quinta-feira: uma em frente ao Corpo de Bombeiros, e outro próximo à entrada do Morro do Cristo. Moradores reclamam de acidentes em virtude do desconhecimento de quem trafega pelo local sobre as intervenções na pista.
O acidente flagrado nas imagens ocorreu enquanto um morador filmava um dos pontos. A PM informou que o motociclista sofreu ferimentos leves.
Ainda segundo informações da Polícia Militar, a Prefeitura de Guaçuí chegou a sinalizar o local com alguns cones até a pintura ser executada. Nas redes sociais, a administração municipal divulgou que a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil realizou a intervenção paliativa até que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela rodovia, coloque as placas de sinalização. A reportagem demandou o Dnit sobre o problema e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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