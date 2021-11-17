Adolescente é baleado na perna em Cachoeiro de Itapemirim

Um adolescente de 13 anos foi baleado no meio da rua no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou ter sido atingida enquanto passava na via no momento em que uma mulher estava sendo assaltada. Nenhum suspeito foi preso.
A vítima contou à polícia que caminhava pela rua José Lourenço Solino, por volta de 13h, quando foi atingido por um disparo na perna. Segundo o adolescente, o suspeito que o baleou quando tentava assaltar uma mulher estava em uma moto.
A PM informou que, durante a ação do criminoso, a arma disparou e acabou acertando o joelho direito do adolescente. Ele foi socorrido por populares e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O nome da vítima não foi informado, por isso a unidade não soube informar à reportagem sobre o estado de saúde do jovem.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação e até o momento nenhum suspeito foi detido. A corporação destacou ainda que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, e disse que as "pessoas podem ajudar a investigação de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".