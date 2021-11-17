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Vítima tem 13 anos

Adolescente é baleado na perna em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a PM, adolescente de 13 anos disse que foi  baleado ao passar na rua no momento em que uma mulher estava sendo assaltada no bairro Amarelo, na tarde de terça-feira (16)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 nov 2021 às 18:36

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 18:36

Um adolescente de 13 anos foi baleado no meio da rua no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou ter sido atingida enquanto passava na via no momento em que uma mulher estava sendo assaltada. Nenhum suspeito foi preso.
A vítima contou à polícia que caminhava pela rua José Lourenço Solino, por volta de 13h, quando foi atingido por um disparo na perna. Segundo o adolescente, o suspeito que o baleou quando tentava assaltar uma mulher estava em uma moto.
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
Adolescente baleado foi levado para Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
A PM informou que, durante a ação do criminoso, a arma disparou e acabou acertando o joelho direito do adolescente. Ele foi socorrido por populares e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O nome da vítima não foi informado, por isso a unidade não soube informar à reportagem sobre o estado de saúde do jovem.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação e até o momento nenhum suspeito foi detido. A corporação destacou ainda que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, e disse que as "pessoas podem ajudar a investigação de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".

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