Adolescente é baleado na perna em Cachoeiro de Itapemirim

A vítima contou à polícia que caminhava pela rua José Lourenço Solino, por volta de 13h, quando foi atingido por um disparo na perna. Segundo o adolescente, o suspeito que o baleou quando tentava assaltar uma mulher estava em uma moto.

A PM informou que, durante a ação do criminoso, a arma disparou e acabou acertando o joelho direito do adolescente. Ele foi socorrido por populares e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O nome da vítima não foi informado, por isso a unidade não soube informar à reportagem sobre o estado de saúde do jovem.