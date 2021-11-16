Mulheres são detidas com mais de R$ 2 mil em notas falsas em Alegre

Duas mulheres, de 38 e 36 anos, foram detidas pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (16) com mais de R$ 2 mil em notas falsas, suspeitas de tentar repassar o dinheiro no comércio de Alegre , na Região do Caparaó. Elas foram encaminhadas para a delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim com diversas sacolas de mercadorias compradas em Alegre. Uma das mulheres acabou liberada após depoimento, pois afirmou que apenas forneceu serviço de transporte para a outra mulher.

Mulheres foram detidas ao tentarem repassar em Alegre mais de R$ 2 mil em notas falsas Crédito: Polícia Militar

Segundo a polícia, as mulheres foram detidas após denúncias registradas por volta de 12h50. Uma das suspeitas, de 38 anos, foi abordada na Praça Seis de Janeiro, no Centro de Alegre. Com ela, os militares encontraram R$2.100 em notas falsas de R$ 100.

No veículo utilizado pela suspeita, foram encontradas diversas sacolas com mercadorias compradas com as notas falsas, além de três carteiras contendo diversos cartões bancários. Outra mulher, de 36 anos, estava no carro e também foi detida. Apesar de se conhecerem, segundo a PF, esta mulher disse não ter relação com a situação, pois estava apenas transportando a outra. As mulheres são de Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda de acordo com a PF, as testemunhas disseram que somente uma mulher, de fato, estava tentando repassar as notas. Assim, apenas uma delas foi presa em flagrante.

Segundo informações repassadas para a Polícia Militar, outro veículo, um Volkswagen Gol de cor vermelha, teria participado da ação. Três homens que também foram denunciados após tentarem repassar notas no comércio não foram localizados.