Polícia resgata homem que seria morto após sequestro em Muqui

Segundo informações do Comandante da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Nério, os militares receberam diversas denúncias de que um grupo armado estava circulando na cidade, ameaçando pessoas em Muqui.

A PM, contou Nério, fez um patrulhamento na região e avistou o carro, que começou ser acompanhado pelos militares. “Ele foi interceptado e, ao realizar a abordagem, identificamos no interior do veículo quatro pessoas, sendo uma mulher no meio. Um dos ocupantes tentou fugir e houve perseguição a pé. Ele estava com uma arma que foi abandonada durante a fuga”, contou o comandante.