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Polícia resgata homem que seria morto após sequestro em Muqui

Um cerco policial foi montado e interceptou o veículo em que a vítima estava. O homem contou que foi sequestrado pelo grupo para ser assassinado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 nov 2021 às 10:46

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 10:46

Um homem foi resgatado pela Polícia Militar de um sequestro na tarde desta terça-feira (16) em Muqui, no Sul do Espírito Santo. A vítima estava dentro de um carro com outras três pessoas. Um cerco policial foi montado e interceptou o veículo. O homem contou que foi sequestrado para ser morto.
Polícia resgata homem que seria morto em Muqui
Polícia resgata homem que seria morto em Muqui Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Segundo informações do Comandante da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Nério, os militares receberam diversas denúncias de que um grupo armado estava circulando na cidade, ameaçando pessoas em Muqui.
A PM, contou Nério, fez um patrulhamento na região e avistou o carro, que começou ser acompanhado pelos militares. “Ele foi interceptado e, ao realizar a abordagem, identificamos no interior do veículo quatro pessoas, sendo uma mulher no meio. Um dos ocupantes tentou fugir e houve perseguição a pé. Ele estava com uma arma que foi abandonada durante a fuga”, contou o comandante.
O fugitivo acabou capturado pela Polícia Militar. O homem que era refém do grupo disse à polícia que havia recebido coronhadas. “Ele contou que seria morto por um acerto de contas relacionado a roubos na região, era acusado pelo grupo”, informou o major.
A arma foi apreendida e o grupo foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Em nota, a Polícia Civil informou que três suspeitos foram conduzidos à delegacia, sendo que a mulher foi liberada. Os homens, de 21 e 35 anos, foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e sequestro. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. 

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