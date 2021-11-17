Após acidente, pedreiro de Guaçuí vira artista com desenhos realistas

Bruno explicou que, devido ao grave acidente, passou por quatro cirurgias na perna e ficou acamado por meses. “Desenho desde criança, mas como acabei ficando cinco meses sem poder pisar no chão, comecei a ver vídeos nas redes sociais e a aprimorar a técnica, melhorar o traço”, contou.

As artes produzidas têm valores variados — dependendo de cada peça — e custam, em média, cerca de R$ 150. “Posto meus trabalhos em meu Instagram (@bruno_souza_art). Segundo os médicos, não devo voltar a trabalhar mais com obras e devo ser recolocado em outra profissão. Os desenhos podem ser um novo caminho profissional e sou muito grato a Deus por isso, por estar vivo após o acidente’, disse o profissional.