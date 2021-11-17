Rota dos Ipês: cidade no Norte do ES quer plantar 4 mil mudas

Os produtores rurais que quiserem participar do projeto podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Sooretama Crédito: Pixabay

Beleza que encanta aos olhos. Um projeto em Sooretama , Norte do Espírito Santo , tem intenção de plantar cerca de 4 mil mudas de ipês por 40 km de estrada. E terá árvores de diferentes cores: branco, amarelo, lilás, roxo e até mesmo verde. A Rota dos Ipês terá entrada pela BR 101.

O plantio teve início no ano passado e é feito por produtores rurais do município. Até o momento, 100 mudas já estão plantadas. A Secretaria de Meio Ambiente de Sooretama cede mudas da planta para que produtores façam o plantio nas propriedades rurais às margens da estrada.

A chance do desenvolvimento do ipê é maior quando ela é mantida em uma sacola de espera, por cerca de um ano, até ter força suficiente para ser levada ao solo.

“No ano passado começamos plantando em algumas propriedades rurais. Neste ano, estamos com previsão de plantar 500 mudas na rota. Nossa intenção é plantar 4 mil mudas. Temos, no momento, 100 plantadas e outras 400 no viveiro”, disse a secretária de Meio Ambiente de Sooretama, Dolores Colli, à TV Gazeta.

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Mapa da Rota, com estradas que ligam o município à BR 101 Crédito: Divulgação/PMS

O produtor rural Elielder Celin colabora com o cultivo do ipê, em frente a sua propriedade. Ele ressalta a beleza da árvore e convida mais pessoas para participar. “A intenção de plantar o ipê, que é uma árvore bonita, é que as pessoas vão reparar. Se cada produtor plantar 10 árvores, seria bem melhor”, comenta.

Os produtores rurais que quiserem participar do projeto podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Sooretama, pelo número (27) 3273-1282. Depois do plantio, os ipês, normalmente, começam a florir em cinco anos.