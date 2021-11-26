Acidente ou crime? Polícia investiga morte em contêiner em Linhares

Após um trabalhador — identificado como Jair da Silva Castro, de 50 anos — ser encontrado morto dentro de um contêiner em uma fábrica de móveis na manhã desta sexta-feira (26), em Linhares, no Norte do Estado, a Polícia Civil informou que vai investigar o caso para saber se a morte ocorreu devido a um acidente ou se foi homicídio culposo (quando não há intenção de matar).
O corpo do homem estava soterrado com pó de serra, e foi encontrado por volta de 6h por funcionários que chegavam para o turno da manhã. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros. A corporação informou, por nota, que uma equipe foi ao local e retirou o trabalhador do contêiner, já em óbito. “O corpo foi deixado aos cuidados da perícia da Polícia Civil", afirmou.
O titular da 16 ª Delegacia Regional em Linhares, delegado Fabrício Lucindo, explicou à repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte, que a Polícia Civil vai investigar como a morte ocorreu. “A perícia criminal já foi acionada para analisar o local, e o corpo foi encaminhado para o SML de Linhares para passar por um legista. E vamos iniciar a investigação para saber se foi um acidente ou um homicídio culposo”, explicou o delegado.
O diretor da fábrica de móveis Panan, Luciano Andrade, explicou que Jair era um prestador de serviço terceirizado de uma empresa de descarte de resíduos. O homem trabalhava durante a madrugada, sozinho, quando a fábrica está fechada, recolhendo o pó que sai das chapas de madeira da empresa. Ele afirmou também que a Panan já comunicou aos familiares e está prestando todo o apoio a eles.