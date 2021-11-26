Acidente ou crime? Polícia investiga morte em contêiner em Linhares

Jair da Silva Castro, de 50 anos, foi encontrado morto dentro de um contêiner em uma fábrica de móveis em Linhares.

O titular da 16 ª Delegacia Regional em Linhares, delegado Fabrício Lucindo, explicou à repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte, que a Polícia Civil vai investigar como a morte ocorreu. “A perícia criminal já foi acionada para analisar o local, e o corpo foi encaminhado para o SML de Linhares para passar por um legista. E vamos iniciar a investigação para saber se foi um acidente ou um homicídio culposo”, explicou o delegado.