Mulher idosa é enganada em hortifruti e tem R$ 1,5 mil furtados em Colatina
Uma mulher idosa de 86 anos foi enganada e teve o dinheiro furtado na tarde de quinta-feira (4) dentro de um hortifruti em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), pouco antes de entrar no estabelecimento ela havia sacado R$ 1,5 mil em uma agência bancária. Um vídeo mostra o momento em que a vítima foi abordada pelo suspeito (veja acima).
A PM informou que, conforme relatos de testemunhas, dentro do hortifruti o suspeito abordou a vítima e iniciou uma conversa, afirmando que conhecia o filho dela e que estava devendo R$ 15, quantia que gostaria de pagar. A idosa ficou confusa com a situação e passou a mexer na bolsa em busca de dinheiro para ajudar no troco. Nesse momento, o homem aproveitou para furtar a carteira contendo todo o valor sacado e fugiu em seguida.
A Polícia Militar informou que a carteira foi encontrada jogada em uma rua próxima ao estabelecimento, porém sem o dinheiro. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações e para saber se o suspeito foi localizado, e aguarda retorno.