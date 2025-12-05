A Gazeta - Agora

Mulher idosa é enganada em hortifruti e tem R$ 1,5 mil furtados em Colatina

Publicado em 05/12/2025 às 11h14
Segundo o boletim da PM, a mulher havia acabado de sacar R$ 1,5 mil quando foi enganada por um homem que disse conhecer o filho dela. Ele aproveitou o momento de distração para furtar a carteira com o dinheiro e fugiu

Uma mulher idosa de 86 anos foi enganada e teve o dinheiro furtado na tarde de quinta-feira (4) dentro de um hortifruti em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), pouco antes de entrar no estabelecimento ela havia sacado R$ 1,5 mil em uma agência bancária. Um vídeo mostra o momento em que a vítima foi abordada pelo suspeito (veja acima).

A PM informou que, conforme relatos de testemunhas, dentro do hortifruti o suspeito abordou a vítima e iniciou uma conversa, afirmando que conhecia o filho dela e que estava devendo R$ 15, quantia que gostaria de pagar. A idosa ficou confusa com a situação e passou a mexer na bolsa em busca de dinheiro para ajudar no troco. Nesse momento, o homem aproveitou para furtar a carteira contendo todo o valor sacado e fugiu em seguida.

A Polícia Militar informou que a carteira foi encontrada jogada em uma rua próxima ao estabelecimento, porém sem o dinheiro. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações e para saber se o suspeito foi localizado, e aguarda retorno.

Jovem é encontrado morto em condomínio de kitnets em São Mateus

Publicado em 05/12/2025 às 11h57
Homem é encontrado morto dentro de conjunto de kitnets em São Mateus Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Um jovem de 27 anos, identificado como Emerson Martins Cosme, foi encontrado morto em um condomínio de kitnets, na noite de quinta-feira (4), no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi assassinada a tiros dentro do imóvel em que residia. Um vizinho contou aos policiais que ouviu o barulho dos disparos.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Nenhum suspeito foi preso.

Incêndio atinge barracas de pessoas em situação de rua em Cariacica

Publicado em 05/12/2025 às 11h55
Incêndio atinge barracas de moradores de rua em Cariacica Crédito: Leitor AG

Um incêndio atingiu barracas e materiais recicláveis de pessoas em situação de rua por volta das 20h de quinta-feira (4), no bairro Santo André, em Cariacica, nas proximidades do Faça Fácil e do Terminal de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.

De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. A Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe do Serviço de Abordagem Social da Secretaria de Assistência Social do município foi enviada ao local para checar e direcionar as pessoas em situação de rua.

Falso trabalhador dos Correios tenta assaltar loja em São Gabriel da Palha

Publicado em 05/12/2025 às 11h43
Homem estava acompanhado por um comparsa que usava capacete e capa de chuva preta. A dupla armada fugiu sem levar nada da loja. Segundo os Correios, o uniforme usado pelo suspeito é falso.

Um homem vestido com uma roupa semelhante ao uniforme dos Correios fingiu ser trabalhador da empresa para entrar em uma loja e, acompanhado de um comparsa, anunciou um assalto no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar (PM), os dois fugiram sem levar nada, assustados com o alarme acionado por uma funcionária.

Imagens de segurança mostram a ação, registrada às 12h02 (veja acima). No vídeo, o indivíduo aparece vestindo camisa amarela e azul, calça e chapéu azuis, além de uma máscara preta. Ele entra no estabelecimento e, em seguida, o comparsa desce de uma moto e entra rapidamente no local, usando capacete e roupa preta. Após alguns segundos, os dois saem correndo e fogem na moto.

As vítimas contaram à PM que a dupla estava armada e anunciou o assalto ao entrar no estabelecimento. Eles ordenaram que a proprietária fosse para os fundos da loja. Nesse momento, uma funcionária acionou o alarme, os suspeitos se assustaram e fugiram sem levar nada. Antes de sair, o criminoso que usava capacete ameaçou a trabalhadora de morte e a empurrou. Eles fugiram de moto em direção ao bairro Cachoeira da Onça.

Os Correios divulgaram nota repudiando o uso de sua identidade visual em crimes e informaram que estão à disposição da polícia. Segundo a empresa, o uniforme usado pelo criminoso não é original. A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações, mas a corporação não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

Preso motociclista que matou dono de bar que o ajudou em acidente no ES

Publicado em 05/12/2025 às 11h04
Crime aconteceu na frente de bar, em Ibatiba Crédito: Divulgação | PCES

Foi preso na quinta-feira (4) o motociclista de 47 anos suspeito de matar o dono de um bar, de 44 anos, no momento em que o comerciante tentava ajudá-lo após um acidente, no último dia 28, no Córrego Paraíso, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que, antes do crime, os dois haviam tido um desentendimento no mesmo local onde ocorreu o homicídio.

No dia do crime, o dono do bar estava em seu estabelecimento com amigos, após o expediente. O suspeito se aproximou de moto, mas acabou caindo do veículo. Ao tentar socorrê-lo, o comerciante foi baleado pelo próprio motociclista. O revólver calibre .357 usado no assassinato foi apreendido, mas o autor do disparo fugiu. A vítima foi socorrida, mas não resistiu.

O suspeito teve a prisão preventiva decretada e se apresentou na Delegacia de Polícia (DP) de Ibatiba, acompanhado de um advogado. Segundo o delegado Bruno Alves Rodrigues, ele confessou o crime e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Incêndio atinge prédio abandonado no Parque Moscoso, em Vitória; vídeo

Publicado em 05/12/2025 às 09h32
Um incêndio atingiu um prédio ocupado por pessoas em situação de rua no bairro Parque Moscoso em Vitória

Um incêndio atingiu um prédio abandonado no bairro Parque Moscoso, em Vitória, por volta das 21h da última quinta-feira (4). Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel era ocupado por pessoas em situação de rua, mas não havia ninguém no prédio quando a corporação chegou. A equipe iniciou o trabalho de contenção do fogo e se deparou com muita fumaça. Não há registro de feridos e o incêndio foi controlado por volta de 1h desta sexta-feira (5).

Vizinhos afirmaram que o incêndio começou no duto do elevador, que estava repleto de entulhos e materiais inflamáveis, como lixo e tecidos. Os Bombeiros utilizaram água e ventilação forçada na ocorrência. Devido à dificuldade de acesso, foi necessário acionar mais equipes para atuar no resfriamento da área.

Após o incêndio ser combatido, os Bombeiros isolaram os apartamentos e andares atingidos pela fumaça. Em seguida, houve uma confusão quando pessoas em situação de rua tentaram entrar novamente no imóvel para retirar seus pertences, e a Polícia Militar foi acionada para contê-las. A Prefeitura de Vitória informou que uma equipe da Defesa Civil Municipal foi enviada ao local para avaliar a estrutura do edifício.

Polícia recupera terceira arma furtada em agência bancária em Mimoso do Sul

Publicado em 04/12/2025 às 19h12
Terceira arma furtada de um cofre em uma agência bancária foi recuperada em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A última das três armas furtadas em uma agência bancária em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi recuperada nesta quinta-feira (4). O crime ocorreu quando um homem invadiu o Banco do Brasil, na manhã de quarta-feira (3), e levou três revólveres que estavam dentro de um cofre. Ele foi preso em flagrante por furto qualificado e duas armas foram recuperadas.

Segundo um investigador da Polícia Civil, a terceira arma foi encontrada enterrada em um monte de barro, no bairro Antigo Exposição.

Empresa será multada após deslizamento interditar acesso à BR 259 em Colatina

Publicado em 04/12/2025 às 18h45
Falhas no manejo e na contenção do solo no loteamento provocaram o deslizamento que bloqueou o acesso à BR-259 durante a madrugada.
A via precisou ser parcialmente interditada para a retirada da lama, em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina

A empresa responsável pelo loteamento onde ocorreu um deslizamento de terra na madrugada desta quinta-feira (4) em ColatinaNoroeste do Espírito Santo, será notificada e multada pela Prefeitura do município. O incidente gerou grande transtorno, e o túnel de acesso à BR 259, na entrada da Segunda Ponte, precisou ser interditado e só foi liberado por volta das 15h.

Segundo o Prefeitura, a penalização será aplicada conforme prevê a legislação municipal, diante dos danos gerados e das falhas identificadas no manejo e na contenção do solo na área do empreendimento. O nome da empresa e o valor da multa não foram informados.

Discussão e briga após demissão em empresa vira caso de polícia em Guarapari

Publicado em 04/12/2025 às 18h11

Uma demissão em multinacional de autopeças virou caso de polícia em Guarapari. Um jovem de 18 anos denunciou ter sido agredido pelo supervisor durante a assinatura de contrato demissional na empresa, nesta quinta-feira (4). Ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o homem disse que eles estavam conversando, quando o outro se irritou e o agrediu com tapas e socos no rosto, causando sangramento no nariz.

O jovem — que trabalhava como lavador — registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari.

Jovem de 18 anos denunciou ter sido agredido pelo supervisor durante rescisão Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Autoglass — empresa onde o caso aconteceu — esclareceu, em nota, que o supervisor foi desligado. Disse ainda que possui regras de compliance e código de ética, que são de conhecimento de todos os colaboradores, além de treinamentos para a garantia de segurança e respeito. "Todas as medidas cabíveis foram tomadas baseadas no Código de Ética da empresa e na legislação trabalhista brasileira", finalizou a multinacional.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do supervisor e o espaço segue aberto para uma manifestação.

Familiares procuram por padeiro aposentado que desapareceu em Cachoeiro

Publicado em 04/12/2025 às 16h09
Robson Carvalho Verdan, de 69 anos, desapareceu em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

Familiares procuram por Robson Carvalho Verdan, um padeiro aposentado, de 69 anos, que desapareceu na manhã dessa quinta-feira (4) após sair de casa no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo um boletim de ocorrência registrado pela família, a esposa dele notou o desaparecimento e avisou as duas netas do casal. Elas procuraram por ele na cidade, mas não o encontraram. 

Polícia Civil disse que o fato será apurado.

Raio mata 29 bois e causa prejuízo de R$ 130 mil em Barra de São Francisco

Publicado em 04/12/2025 às 13h53

Vinte e nove bois morreram após um raio atingir a região de Secadeira, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (3). O produtor rural Almir Fanti contou que o prejuízo é de cerca de R$ 130 mil, já que o gado pesava aproximadamente 10 arrobas cada. Segundo ele, três animais seriam vendidos no próximo domingo (7) e os demais estavam sendo preparados no pasto para o abate posterior.

O produtor rural lamentou a perda, mas demonstrou esperança: “Vou começar de novo. Sempre dá para recomeçar. O importante é a vida e a saúde. O resto a gente corre atrás”, disse. De acordo com Almir, a prefeitura foi acionada e informou que uma equipe estava a caminho da fazenda para enterrar os bois na região. A Gazeta procurou a administração municipal, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

*Com informações da produtora da TV Gazeta, Thaiz Lepaus

Imóveis sem luz em Muniz Freire e rodovia bloqueada em Castelo após chuva

Atualizado em 04/12/2025 às 13h58
Após temporal, imóveis sem luz em Muniz Freire e ES 166 interditada em Castelo Crédito: Diivulgação/ Castelo

O temporal que atingiu o Sul do Espírito Santo na tarde de quarta-feira (3) deixou imóveis ficaram sem luz em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. A prefeitura informou que a falta de energia ocorreu devido a um poste que caiu no Centro do município. A situação foi normalizada somente no início da tarde desta quinta-feira (4).

Segundo a Prefeitura de Muniz Freire, o poste caiu na rua Maria Piedade Louzada. A Defesa Civil Municipal acionou a concessionária de energia para o desligamento da rede e a remoção da estrutura danificada. A chuva no município também deixou uma mulher e a filha desalojadas, no Centro, devido a infiltrações na laje da casa delas e aos danos na rede elétrica do imóvel. 

Árvore bloqueou a Rodovia Pedro Cola

Em Castelo, a Rodovia Pedro Cola (ES 166) ficou interditada próximo à entrada para São Manoel devido à queda de uma árvore. A Defesa Civil Municipal esteve no local nesta quinta-feira para acompanhar a retirada. O trânsito ficou em meia pista durante os trabalhos e a via foi totalmente liberada no final da manhã.

Aracruz registra alagamentos após quase 100 mm de chuva em 24 horas

Publicado em 04/12/2025 às 12h58
O temporal que atingiu Aracruz na noite de quarta-feira (3) alagou ruas e inundou a casa de uma moradora, que perdeu móveis e passou a madrugada limpando o local. A Defesa Civil registrou 97 milímetros de chuva nas últimas 24 horas

A forte chuva que atingiu Aracruz, Norte do Espírito Santo, provocou alagamentos e gerou inúmeros transtornos para alguns moradores. Segundo a prefeitura, foram registrados 97 milímetros de precipitação entre as manhãs de quarta (3) e quinta-feira (4) — um volume bastante expressivo. [Veja aqui como se mede a chuva]

Uma moradora de Barra do Riacho contou que teve a casa alagada. A Avenida Mauro De Oliveira Cunha, onde ela mora, foi rapidamente tomada pela força das águas. "Foi muito rápido. É triste ver as coisas que conquistamos com tanta dificuldade se perderem em um instante”, lamentou.

A Prefeitura de Aracruz informou que a limpeza de bueiros é realizada de forma contínua, mas que as águas da chuva arrastaram objetos de descarte irregular para dentro da rede, prejudicando o escoamento. Apesar disso, a gestão avalia que o sistema de drenagem funcionou, mas os alagamentos foram inevitáveis devido ao grande volume de chuva. 

Acidente: motorista atinge poste em avenida de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 04/12/2025 às 12h37
Parte dianteira do veículo ficou destruída após a colisão Crédito: Redes sociais

O motorista de um carro ficou ferido após bater contra um poste no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Chovia forte no momento do acidente, que aconteceu na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, na tarde de quarta-feira (3).

O condutor foi socorrido pelo Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para um hospital. 

Servidores da Prefeitura de Vitória vão receber abono de R$ 2 mil em dezembro

Publicado em 04/12/2025 às 12h32
Sede da Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira Crédito: Ricardo Medeiros

Cerca de 17 mil servidores públicos da Prefeitura de Vitória — ativos e inativos — vão receber, no próximo dia 22 de dezembro, um abono de R$ 2 mil pago pela gestão municipal. O anúncio da bonificação foi feito na manhã desta quinta-feira (4), nas redes sociais do prefeito Lorenzo Pazolini e nos canais oficias da prefeitura. Segundo a administração da Capital, a medida deve movimentar R$ 34 milhões.

“[Essa] é uma forma de reconhecer o trabalho e a dedicação de todas as equipes da administração municipal, que, desde o início da gestão, ajudaram a equilibrar as contas e levaram excelência aos serviços prestados à população, contribuindo para várias entregas e ações e também para que os investimentos alcançassem a casa de mais de R$ 2,5 bilhões”, divulga a PMV.

Além dos servidores da PMV, trabalhadores da Câmara de Vereadores da Capital também vão receber abono neste mês. No dia 19 de dezembro, servidores ativos, efetivos e comissionados vão receber R$ 3 mil em parcela única. O valor também será concedido aos servidores do Poder Legislativo de outros órgãos cedidos à Câmara Municipal. Além disso, na Câmara, estagiários devem receber uma bolsa extra de R$ 1 mil.

Raio ilumina céu e deixa parte de Nova Venécia sem luz durante temporal

Publicado em 04/12/2025 às 11h47
Descarga elétrica atingiu a fiação que passa sobre a ponte Cristiano Dias Lopes e, segundo a EDP, deixou alguns pontos da cidade sem energia. A Defesa Civil informou que choveu 67 milímetros, mas não houve ocorrências.

Imagens registradas durante o temporal que atingiu o Espírito Santo na quarta-feira (3) mostram o momento em que um raio deixa parte de Nova Venécia, na Região Noroeste, sem energia.O vídeo registra um clarão da descarga elétrica iluminando o céu sobre a ponte Cristiano Dias Lopes, no Centro do município, seguido de faíscas (veja acima).

A Prefeitura de Nova Venécia informou que há uma ligação de fios sobre a ponte que pode ter sido afetada pelo raio. A EDP confirmou que houve pontos isolados da cidade com o fornecimento de energia interrompido. Segundo a concessionária, equipes técnicas foram mobilizadas imediatamente, iniciando o restabelecimento ainda na noite de quarta-feira. Apesar da intensidade da chuva, a Defesa Civil Municipal não foi acionada. O pluviômetro do município registrou 67 milímetros de chuva.

Fumaça de incêndio na área da Vale chama a atenção em Vitória

Publicado em 04/12/2025 às 11h29
Segundo a empresa, fogo foi controlado e ninguém se feriu

Quem passou por Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (4), notou uma fumaça na região. É que houve um incêndio no porto na área da Vale. Segundo a empresa, "o fogo foi controlado pela brigada, e as autoridades competentes foram acionadas. Não há feridos. As causas da ocorrência serão apuradas".

‘Rio’ de lama invade viaduto e causa interdição em Colatina

Publicado em 04/12/2025 às 09h39
Após temporal, lama invade viaduto e interdita acesso em Colatina Crédito: Carolina Silveira

Devido ao temporal que atingiu o Espírito Santo e causou transtornos em diversas cidades na noite de quarta-feira (3), um 'rio' de lama invadiu o viaduto da Segunda Ponte, na BR 259, em Colatina, na Região Noroeste, e interditou, na manhã desta quinta-feira (4), um túnel utilizado para acesso ao Centro do município e por quem segue para Marilândia. 

Devido ao problema, a passagem foi bloqueada e dois carros que seguiam para o Centro de Colatina acabaram atolados. Segundo a prefeitura, a lama que atingiu o viaduto é proveniente de um loteamento de uma empresa privada. A Gazeta procurou a empresa responsável pela área, mas não obteve retorno. A Defesa Civil Estadual informou, em boletim extraordinário divulgado às 8h desta quinta-feira, que Colatina registrou 75 milímetros de chuva em um período de 24 horas.

Vitória registra 55 mm de chuva em pouco mais de uma hora de temporal

Publicado em 04/12/2025 às 07h52
Rua alagada em Mata da Praia e água na obra do Mergulhão de Camburi Crédito: Leitor | A Gazeta

Durante o temporal que atingiu o Espírito Santo na noite da última quarta-feira (3), Vitória registrou 55 mm de chuva no ponto de maior concentração em pouco mais de uma hora. Segundo a prefeitura, apesar do grande volume, não houve acionamento da Defesa Civil, nem registros de deslizamentos ou desabrigados na cidade. Equipes da Central de Serviços atuaram durante a madrugada.

Leitores de A Gazeta relataram queda de energia na Mata da Praia e alagamento no Mergulhão de Camburi, que atualmente passa por obras. Imagens mostraram a água tomando uma das pistas, impossibilitando a passagem de veículos. 

Veja onde mais choveu em 24h

A Defesa Civil Estadual informou, em boletim extraordinário divulgado às 8h desta quinta-feira, que Aracruz registrou 107 mm, ficando no primeiro lugar do ranking das cidades onde mais choveu no Espírito Santo. Em seguida, vêm Ibitirama (103 mm), Ibiraçu (102 mm), Guaçuí (84 mm) e Muniz Freire (77 mm). Vitória ocupou a 17º posição da lista.

Árvore cai na Av. Hugo Musso e deixa imóveis sem energia na Praia da Costa

Publicado em 04/12/2025 às 07h08
Queda de árvore deixa avenida interditada e imóveis sem energia em Vila Velha Crédito: André Afonso

Uma árvore caiu na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (4), interditando a via no trecho entre as ruas Castelo Branco e Quinze de Novembro.  Por conta do acidente, cerca de 50 imóveis da região ficaram sem energia, segundo a EDP.  O fato ocorreu após o forte temporal que atingiu o Espírito Santo e causou transtornos na Grande Vitória na noite de quarta-feira (3).

Segundo a EDP, equipes técnicas foram enviadas ao local, eliminaram o risco e acionaram o apoio da Prefeitura de Vila Velha para retirar a árvore. Segundo a administração municipal, a Guarda esteve no local durante a madrugada para sinalizar a via, e uma nova equipe foi enviada durante a manhã para reforçar o monitoramento e orientar os motoristas que passam na região. Uma equipe da Secretaria de Serviços vai realizar a remoção da árvore.