Trabalhador morre dentro de contêiner em fábrica de Linhares

Empresa onde o trabalhador morreu Crédito: Reprodução Google Maps

Um trabalhador, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu dentro de um contêiner de uma fábrica de móveis na manhã desta sexta-feira (26), em Linhares , Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros esteve no local junto com a perícia da Polícia Civil.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta, o diretor da Panan, Luciano Andrade, explicou que o prestador de serviço atuava durante a madrugada, quando a fábrica fica fechada, recolhendo o pó que sai das chapas de madeira da empresa.

Na manhã desta sexta, quando os trabalhadores chegaram à Panan, o homem foi encontrado morto dentro do contêiner e soterrado com o pó de madeira.

Luciano Andrade evidenciou que a Panan já comunicou aos familiares e está prestando todo o apoio a eles.