Trabalhador morre dentro de contêiner em fábrica de Linhares

Um trabalhador, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu dentro de um contêiner de uma fábrica de móveis na manhã desta sexta-feira (26), em Linhares, Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros esteve no local junto com a perícia da Polícia Civil.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta, o diretor da Panan, Luciano Andrade, explicou que o prestador de serviço atuava durante a madrugada, quando a fábrica fica fechada, recolhendo o pó que sai das chapas de madeira da empresa.
Na manhã desta sexta, quando os trabalhadores chegaram à Panan, o homem foi encontrado morto dentro do contêiner e soterrado com o pó de madeira.
Luciano Andrade evidenciou que a Panan já comunicou aos familiares e está prestando todo o apoio a eles.
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente de trabalho, por volta das 6h. "A equipe foi ao local e retirou o homem, que já estava em óbito. O corpo foi deixado aos cuidados da perícia da Polícia Civil", afirmou o texto.