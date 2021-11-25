Os cuidados para comprar em sites na Black Friday: fique alerta

Verifique a especificação detalhada do produto

Preços muito baixos pode ser um indicativo de golpe. “Caso as ofertas sejam fora da realidade, é preciso ainda mais atenção”, alerta Sudré.

Com o valor do produto em promoção, muitas lojas podem aumentar o preço do frete, fazendo com que, no final das contas, o consumidor não economize. Além disso, é fundamental verificar o tempo de entrega para que o produto realmente chegue a tempo da necessidade e expectativa do consumidor.

Essa é uma das dicas mais importantes, e que evita que muitos golpes sejam aplicados. “Uma forma de verificar se a loja cumpre com as suas entregas e mantém a qualidade dos seus produtos é por meio do site https://www.reclameaqui.com.br/, no qual o consumidor pode pesquisar sobre as reputações das marcas e até mesmo incluir uma reclamação. Caso alguém veja muitos comentários negativos a respeito de uma loja, o ideal é desistir da compra”, diz Sudré.

Uma das maiores reclamações dos consumidores, segundo Gilberto Sudré, é de que os sites aumentam o preço do produto ou serviço comercializado justamente na semana da Black Friday, e, na data oficial, colocam no valor padrão, dando uma falsa impressão de economia. "Uma forma de não cair nessa situação é acessar os sites de monitoramento de preços, como o https://www.jacotei.com.br/ e o site https://www.buscape.com.br/. Ambos mostram a oscilação dos preços daquilo que o consumidor deseja, evitando que ele caia em armadilhas", pontua.

Antes de prosseguir com a compra, é fundamental verificar a política de troca, caso o produto chegue ao destinatário com algum defeito.