Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem transtornos

Os cuidados para comprar em sites na Black Friday: fique alerta

Segundo o Consultor em Tecnologia Gilberto Sudré, cuidados devem existir não apenas antes da compra, mas durante a transação também; veja as dicas
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

25 nov 2021 às 15:31

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 15:31

Black Friday
Black Friday Crédito: Pixabay
A menos de 24h da data oficial da Black Friday, que é nesta sexta-feira (26), os consumidores já estão atentos às promoções, com objetivo de economizar e já adiantar os presentes de final de ano. No entanto, alguns cuidados são fundamentais para garantir uma boa compra virtual e evitar transtornos ou ser vítima de crimes cibernéticos.
Segundo o Consultor em Tecnologia, Gilberto Sudré, é fundamental o consumidor ter cuidado não apenas antes da compra, analisando os prós e os contras, mas também durante a transição, tomando precauções para evitar ser vítima de um golpe, por exemplo.
“Algumas dicas são fundamentais para que a pessoa faça uma boa compra, realmente economize, e evite transtornos futuros. São cuidados simples, mas eficientes”, pontua.

CUIDADOS ANTES DA COMPRA

Verifique a especificação detalhada do produto

Preços muito baixos pode ser um indicativo de golpe. “Caso as ofertas sejam fora da realidade, é preciso ainda mais atenção”, alerta Sudré.
Com o valor do produto em promoção, muitas lojas podem aumentar o preço do frete, fazendo com que, no final das contas, o consumidor não economize. Além disso, é fundamental verificar o tempo de entrega para que o produto realmente chegue a tempo da necessidade e expectativa do consumidor.
Essa é uma das dicas mais importantes, e que evita que muitos golpes sejam aplicados. “Uma forma de verificar se a loja cumpre com as suas entregas e mantém a qualidade dos seus produtos é por meio do site https://www.reclameaqui.com.br/, no qual o consumidor pode pesquisar sobre as reputações das marcas e até mesmo incluir uma reclamação. Caso alguém veja muitos comentários negativos a respeito de uma loja, o ideal é desistir da compra”, diz Sudré.
Uma das maiores reclamações dos consumidores, segundo Gilberto Sudré, é de que os sites aumentam o preço do produto ou serviço comercializado justamente na semana da Black Friday, e, na data oficial, colocam no valor padrão, dando uma falsa impressão de economia. "Uma forma de não cair nessa situação é acessar os sites de monitoramento de preços, como o https://www.jacotei.com.br/ e o site https://www.buscape.com.br/. Ambos mostram a oscilação dos preços daquilo que o consumidor deseja, evitando que ele caia em armadilhas", pontua.
Antes de prosseguir com a compra, é fundamental verificar a política de troca, caso o produto chegue ao destinatário com algum defeito.
Apesar de estar na promoção, a loja deve expor as especificações do produto de forma detalhada para que o consumidor verifique se aquilo realmente atende o que ele deseja. As imagens, na maioria das vezes, são ilustrativas, por isso a atenção deve ser redobrada.

CUIDADOS DURANTE A COMPRA

Imprima toda as etapas da compra

A sigla https é a abreviação de Hyper Text Transfer Protocol Secure, que, em português, significa Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro. Em resumo, trata-se de protocolo de comunicação da web que protege a integridade e a confidencialidade dos dados trocados por meio de comunicação criptografada. Sudré explica que essa comunicação criptografada é fundamental para garantir que, ao cadastrar um cartão de crédito ou documentos pessoais, os dados não sejam vazados.
Segundo Gilberto Sudré, optar pelo cartão de crédito tem duas vantagens, principalmente. A primeira é não pagar um boleto falso, evitando cair em golpes; e a segunda é a possibilidade de reclamar com a operadora do cartão caso o consumidor passe por algum transtorno após a compra.
Evitar computadores e redes de internet públicas, como os disponibilizados em lan-houses, é fundamental para evitar clonagem de dados. “Não é possível saber o que está instalado naquele computador, e nem se o wi-fi é confiável”, explica o Consultor em Tecnologia.
Caso seja necessário uma reclamação, é fundamental ter impresso todos os detalhes não apenas da promoção, mas da transação que a compra foi feita. Por isso, segundo Gilberto Sudré, é importante imprimir o passo a passo, além de guardar em um local seguro para servir de provas, caso o consumidor precise.

LEIA MAIS SOBRE BLACK FRIDAY

Compras na Black Friday: prós e contras de headphones com e sem fio

Onde comprar cerveja artesanal em promoção na Black Friday

Preços atrativos da Black Friday podem ser iscas para golpes

Black Friday: lojas físicas e on-line vão oferecer até 80% de desconto

Black Friday deverá ser mais forte em supermercados. Entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Direito Tecnologia Black Friday Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados