Os cuidados para comprar em sites na Black Friday: fique alerta

A menos de 24h da data oficial da Black Friday, que é nesta sexta-feira (26), os consumidores já estão atentos às promoções, com objetivo de economizar e já adiantar os presentes de final de ano. No entanto, alguns cuidados são fundamentais para garantir uma boa compra virtual e evitar transtornos ou ser vítima de crimes cibernéticos.
Segundo o Consultor em Tecnologia, Gilberto Sudré, é fundamental o consumidor ter cuidado não apenas antes da compra, analisando os prós e os contras, mas também durante a transição, tomando precauções para evitar ser vítima de um golpe, por exemplo.
“Algumas dicas são fundamentais para que a pessoa faça uma boa compra, realmente economize, e evite transtornos futuros. São cuidados simples, mas eficientes”, pontua.
CUIDADOS ANTES DA COMPRA
Verifique a especificação detalhada do produto
Preços muito baixos pode ser um indicativo de golpe. “Caso as ofertas sejam fora da realidade, é preciso ainda mais atenção”, alerta Sudré.
Com o valor do produto em promoção, muitas lojas podem aumentar o preço do frete, fazendo com que, no final das contas, o consumidor não economize. Além disso, é fundamental verificar o tempo de entrega para que o produto realmente chegue a tempo da necessidade e expectativa do consumidor.
Essa é uma das dicas mais importantes, e que evita que muitos golpes sejam aplicados. “Uma forma de verificar se a loja cumpre com as suas entregas e mantém a qualidade dos seus produtos é por meio do site https://www.reclameaqui.com.br/, no qual o consumidor pode pesquisar sobre as reputações das marcas e até mesmo incluir uma reclamação. Caso alguém veja muitos comentários negativos a respeito de uma loja, o ideal é desistir da compra”, diz Sudré.
Uma das maiores reclamações dos consumidores, segundo Gilberto Sudré, é de que os sites aumentam o preço do produto ou serviço comercializado justamente na semana da Black Friday, e, na data oficial, colocam no valor padrão, dando uma falsa impressão de economia. "Uma forma de não cair nessa situação é acessar os sites de monitoramento de preços, como o https://www.jacotei.com.br/ e o site https://www.buscape.com.br/. Ambos mostram a oscilação dos preços daquilo que o consumidor deseja, evitando que ele caia em armadilhas", pontua.
Antes de prosseguir com a compra, é fundamental verificar a política de troca, caso o produto chegue ao destinatário com algum defeito.
Apesar de estar na promoção, a loja deve expor as especificações do produto de forma detalhada para que o consumidor verifique se aquilo realmente atende o que ele deseja. As imagens, na maioria das vezes, são ilustrativas, por isso a atenção deve ser redobrada.
CUIDADOS DURANTE A COMPRA
Imprima toda as etapas da compra
A sigla https é a abreviação de Hyper Text Transfer Protocol Secure, que, em português, significa Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro. Em resumo, trata-se de protocolo de comunicação da web que protege a integridade e a confidencialidade dos dados trocados por meio de comunicação criptografada. Sudré explica que essa comunicação criptografada é fundamental para garantir que, ao cadastrar um cartão de crédito ou documentos pessoais, os dados não sejam vazados.
Segundo Gilberto Sudré, optar pelo cartão de crédito tem duas vantagens, principalmente. A primeira é não pagar um boleto falso, evitando cair em golpes; e a segunda é a possibilidade de reclamar com a operadora do cartão caso o consumidor passe por algum transtorno após a compra.
Evitar computadores e redes de internet públicas, como os disponibilizados em lan-houses, é fundamental para evitar clonagem de dados. “Não é possível saber o que está instalado naquele computador, e nem se o wi-fi é confiável”, explica o Consultor em Tecnologia.
Caso seja necessário uma reclamação, é fundamental ter impresso todos os detalhes não apenas da promoção, mas da transação que a compra foi feita. Por isso, segundo Gilberto Sudré, é importante imprimir o passo a passo, além de guardar em um local seguro para servir de provas, caso o consumidor precise.