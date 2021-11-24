Onde comprar cerveja artesanal em promoção na Black Friday

CERVEJARIAS INCRÍVEIS

No ar desde o início desta semana, a promoção Black Beer da cervejaria Barba Ruiva, de Domingos Martins, anuncia todos os produtos do site com 30% de desconto, enquanto durarem os estoques. O destaque fica por conta da famosa Red Ale da casa, que, com o desconto, sai de R$ 20,02 por R$ 14,05 a garrafa de 500 ml (para sócios o preço chega a R$ 11,94). Mais informações: www.sociobarbaruiva.com.br.

Na Black Friday da capixaba Convento, sexta (26), todos os chopes da casa estarão com preço único: R$ 14 o growler de 1 litro. A promoção é válida para compras pelo app da cervejaria (disponível para Android e IOS) e pela loja virtual, que pode ser acessada em deliverydireto.com.br/conventocervejaria.

As ofertas do Clube do Malte estão valendo para sócios e não-associados. No site, a Black Week traz descontos de até 50% em rótulos, packs, kits e acessórios. Tem promoção para todos os paladares e bolsos, e cervejarias como Weihenstephaner, Duvel, Faxe, Paulistânia e Leopoldina, estão na lista. É uma boa oportunidade de comprar cervejas artesanais importadas da Europa, já que os preços estão bem interessantes. Confira em www.clubedomalte.com.br/black-friday.

Para agitar a sexta-feira de promoções, todos os bares da cervejaria Casa 107 oferecerão o chope Hoplager, uma das pratas da casa, por R$ 6,99 (370ml). A oferta é válida nas unidades da Capital (Mata da Praia e Shopping Vitória) e também na de Colatina, cidade de origem da marca. Mais informações no Instagram oficial, @casa107gastrobar.

No tap bar da canela-verde Hood Cervejaria, na Praia da Costa, a jarra de todos os chopes da casa sairá pelo preço do litro até as 22h, nesta sexta (26). Nesse dia, o bar abrirá as portas às 16h. Oportunidade incrível para apreciar a MAPA - American Pale Ale com lúpulo Mosaic da cervejaria, que tem meu selo de garantia de qualidade.

A Serpentário Beer & Co., de Vitória, está com 15% off em todos os rótulos da cervejaria (garrafas de 500ml), e a oferta vale exclusivamente para pedidos via Whatsapp, de sexta a domingo (28). Destaque para o relançamento, com novo rótulo, da English IPA Naja, uma India Pale Ale que faz jus ao estilo, com lúpulos terrosos e notas maltadas. Mais informações: (27) 99605-3310.

A cervejaria Trindade, na Ilha de Santa Maria, Vitória, já anunciou que na sexta (26), a partir das 17h, dará 10% de desconto em todos os chopes plugados. Por lá, a trilha sonora da Black Friday ficará por conta da banda MDC (pop rock), e a cada 30 minutos, uma torneira ganhará mais 15% de desconto. Aproveite para provar e conhecer a Baitera, nova New England Pale Ale da cervejaria. Mais informações: (27) 98115-6720.

Para comemorar o aniversário da The Tap House, no sábado (27), as promoções começarão já na sexta de Black Friday, com até 50% de desconto em todas as torneiras da casa, localizada na Praia do Canto. A dica é aproveitar a festa e encher o growler de Sour Milkshake IPA, da Cervejaria Mula Rouge, e assistir à final da Taça Libertadores da América.

O clube de assinatura The Beer Planet resolveu estender as promoções de Black Friday para todo o mês de novembro. Já estão disponíveis no site rótulos com até 62% de desconto. Entre as seleções, cervejas da escocesa Brew Dog, da excelente cervejaria estadunidense Anchor e vários packs separados por estilos e por sugestões de degustação. Confira em www.thebeerplanet.com.br.