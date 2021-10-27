Descubra quais são as cervejas mais buscadas no Google

Se você tivesse que adivinhar qual é a cerveja comercial mais pesquisada do mundo, qual seria o seu palpite? E se você pudesse, por exemplo, dizer qual cerveja tem mais buscas na internet no Brasil? Pois é, o Google pensou nisso.
De acordo com pesquisas na ferramenta, segmentadas por país, a mexicana Corona é a cerveja mais popular do mundo. A informação está em um recente levantamento da empresa de suprimentos para cozinha profissional Maxima Kitchen Equipment.
Confesso que eu poderia até chutar certo, mas o fato de a cerveja mexicana (ainda) não ser uma das mais populares aqui me influenciaria no palpite. O fato é: a Corona é a cerveja mais buscada na internet em 62 dos 188 países contemplados pela pesquisa, entre eles EUA, Canadá, o próprio México, quase todos da América Latina (com exceção do Brasil e do Paraguai), Índia e outros.
Quem ocupa a segunda posição nesse ranking é a Heineken, que aparece como cerveja mais pesquisada em 20 países, incluindo Rússia e Brasil. Por aqui, a cerveja holandesa tem um volume equivalente a 73 mil pesquisas por mês. Mas, talvez pela falta de unidades no mercado e pelo preço mais elevado, curiosamente, a Heineken não é a cerveja mais vendida em nosso país.
A cerveja Castlemaine XXXX, ou apenas XXXX (sim, é esse mesmo o nome da marca, e lê-se "Castlemaine four-ex"), originária da Austrália, ocupa o terceiro lugar no pódio, sendo a mais pesquisada em 12 países. É uma cerveja bem popular na Ásia, liderando as buscas em Bangladesh e no Paquistão.
GIGANTE ASIÁTICA
O quarto lugar ficou com a Tiger, que também é super popular na Ásia e chegou recentemente ao Brasil, como já contei na coluna. Só no Vietnã, a cerveja obtém mais de 15 mil resultados de busca por mês, e, claro, também ranqueia como a mais pesquisada no seu país de origem, Singapura.
Para fechar o top 5, entra na lista a popular Budweiser, que foi a mais buscada em dois países: Botswana e Croácia. A marca, que já tem lugar cativo no Brasil, foi estimada como a marca de cerveja mais cara do mundo em 2020, com valor de mercado aproximado de 14 bilhões de dólares.
As 5 cervejas mais "googladas" no mundo:
- Corona (México)
- Heineken (Holanda)
- Castlemaine XXXX (Austrália)
- Tiger (Singapura)
- Budweiser (EUA)
BRASILEIRA NO RANKING
No total, 18 marcas de cerveja figuraram entre as mais buscadas no Google, nos 188 países pesquisados. Entre elas, a irlandesa Guinness, a holandesa Amstel, a dinamarquesa Carlsberg e a Bud Light (amplamente consumida nos EUA). Castle, Asahi, Baltika, Modelo, Kingfischer, Mahou, Sapporo, Tuborg e a brasileiríssima Skol também entraram no ranking.
O destaque para a Skol se dá pelo seu desempenho nas pesquisas em países como Paraguai, Madagascar, República Democrática do Congo e Ruanda, onde aparece como cerveja mais "googlada". Vale lembrar que a Skol é a cerveja mais vendida no Brasil.
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