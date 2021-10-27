Descubra quais são as cervejas mais buscadas no Google

Cervejas de países como México, Irlanda, Holanda, EUA e Brasil fazem parte do ranking Crédito: Shutterstock

Se você tivesse que adivinhar qual é a cerveja comercial mais pesquisada do mundo, qual seria o seu palpite? E se você pudesse, por exemplo, dizer qual cerveja tem mais buscas na internet no Brasil? Pois é, o Google pensou nisso.

De acordo com pesquisas na ferramenta, segmentadas por país, a mexicana Corona é a cerveja mais popular do mundo. A informação está em um recente levantamento da empresa de suprimentos para cozinha profissional Maxima Kitchen Equipment.

Confesso que eu poderia até chutar certo, mas o fato de a cerveja mexicana (ainda) não ser uma das mais populares aqui me influenciaria no palpite. O fato é: a Corona é a cerveja mais buscada na internet em 62 dos 188 países contemplados pela pesquisa, entre eles EUA, Canadá, o próprio México, quase todos da América Latina (com exceção do Brasil e do Paraguai), Índia e outros.

Quem ocupa a segunda posição nesse ranking é a Heineken, que aparece como cerveja mais pesquisada em 20 países, incluindo Rússia e Brasil. Por aqui, a cerveja holandesa tem um volume equivalente a 73 mil pesquisas por mês. Mas, talvez pela falta de unidades no mercado e pelo preço mais elevado, curiosamente, a Heineken não é a cerveja mais vendida em nosso país.

A cerveja Castlemaine XXXX, ou apenas XXXX (sim, é esse mesmo o nome da marca, e lê-se "Castlemaine four-ex"), originária da Austrália, ocupa o terceiro lugar no pódio, sendo a mais pesquisada em 12 países. É uma cerveja bem popular na Ásia, liderando as buscas em Bangladesh e no Paquistão.

GIGANTE ASIÁTICA

Tiger, que também é super popular na Ásia e chegou recentemente ao Brasil, O quarto lugar ficou com a, que também é super popular na Ásia e chegou recentemente ao Brasil, como já contei na coluna . Só no Vietnã, a cerveja obtém mais de 15 mil resultados de busca por mês, e, claro, também ranqueia como a mais pesquisada no seu país de origem, Singapura.

Para fechar o top 5, entra na lista a popular Budweiser, que foi a mais buscada em dois países: Botswana e Croácia. A marca, que já tem lugar cativo no Brasil, foi estimada como a marca de cerveja mais cara do mundo em 2020, com valor de mercado aproximado de 14 bilhões de dólares.

As 5 cervejas mais "googladas" no mundo:

Corona (México) Heineken (Holanda)

Castlemaine XXXX (Austrália)

Tiger (Singapura)

Budweiser (EUA)



BRASILEIRA NO RANKING

No total, 18 marcas de cerveja figuraram entre as mais buscadas no Google, nos 188 países pesquisados. Entre elas, a irlandesa Guinness, a holandesa Amstel, a dinamarquesa Carlsberg e a Bud Light (amplamente consumida nos EUA). Castle, Asahi, Baltika, Modelo, Kingfischer, Mahou, Sapporo, Tuborg e a brasileiríssima Skol também entraram no ranking.

O destaque para a Skol se dá pelo seu desempenho nas pesquisas em países como Paraguai, Madagascar, República Democrática do Congo e Ruanda, onde aparece como cerveja mais "googlada". Vale lembrar que a Skol é a cerveja mais vendida no Brasil.