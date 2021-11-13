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Black Friday: lojas físicas e on-line vão oferecer até 80% de desconto

Data é comemorada no dia 26 de novembro, mas muitos estabelecimentos já estão com ofertas prolongadas em produtos como celulares, eletrodomésticos, eletrônicos, utilidades domésticas, vestuário e alimentos por preços mais baratos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 nov 2021 às 08:12

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 08:12

Um dos eventos mais aguardados no fim do ano, a Black Friday acontece no dia 26 de novembro com diversas oportunidades para o consumidor, que conseguirá comprar itens com até 80% de desconto em lojas físicas e virtuais.
Como em outros anos, muitos estabelecimentos estão trabalhando com ofertas prolongadas, e já é possível adquirir produtos como smartphones, eletrodomésticos, eletrônicos, games, utilidades domésticas, vestuário e alimentos por um preço mais barato que o usual.
Black Friday: Consumidores vão às compras mesmo com a pandemia para aproveitar descontos de lojas
Black Friday: lojas vão oferecer descontos de até 80% Crédito: Ricardo Medeiros
Black Friday: lojas físicas e on-line vão oferecer até 80% de desconto

MARKETPLACES

80%

AMERICANAS
  • A Americanas vai oferecer descontos de até 80% nas suas mais de 45 categorias de produtos, como eletrônicos, informática, telefonia, games, utilidades domésticas, bombonière, alimentos, bebidas, brinquedos, vestuário e outras. E muitas das ofertas já estão valendo, seja no aplicativo, no site ou nas lojas físicas.

70%

MERCADO LIVRE
  • No Mercado Livre, as promoções também já começaram. Durante todo o mês de novembro, consumidores poderão aproveitar descontos de até 70% em produtos vendidos por meio do marketplace.
  • A empresa ainda oferece a 'Hora Black' onde, todos os dias às 13h, serão disponibilizados os produtos mais buscados na plataforma com descontos exclusivos.

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60%

AMAZON
  • Na Amazon, desde o início do mês, os consumidores podem aproveitar uma seleção de milhares de novas ofertas todos os dias. 
  • Os descontos terão tempo limitado em diversas categorias, além de cupons do dia com ofertas exclusivas no aplicativo. Clientes que são membros Amazon Prime têm frete grátis para todo o Brasil em produtos elegíveis, sem valor mínimo de compra, além de acesso a ofertas exclusivas todos os dias.
  • “Teremos descontos de até 60% em eBooks; até 50% em Livros; até 30% em Papelaria, Jardim e Piscina, Ferramentas e Construção, Eletrônicos, Cozinha; até 25% em Pet Shop, produtos da rotina, DVD e Blu-ray de Heróis, CD e Vinil de Rock, Pop e Música Brasileira, Beleza, Alimentos e Bebidas; até 20% na Loja de Bebê, DVD e Blu-ray de Romance, Casa, Cervejas, Vinhos e Destilados e Informática; e até 15% em Brinquedos”, afirma Marcelo Giugliano, Líder de Varejo na Amazon Brasil.
Black Friday
Black Friday: consumidores encontrarão ofertas em lojas físicas e virtuais Crédito: Pexels

SHOPPINGS

80%

SHOPPING PRAIA DA COSTA
  • No Shopping Praia da Costa, mais de 100 lojas estarão com diversos produtos em promoção durante a Black Friday do Praia, que acontece de 26 a 28 de novembro, O consumidor poderá achar descontos de até 80% nas lojas.
  • Segundo a coordenadora de marketing do shopping, Gabriela Passoni, é previsto um aumento de 30% no fluxo durante os dias de promoção do Black Friday.

70%

SHOPPING VITÓRIA
  • No Shopping Vitória, as ofertas da Black Friday 2021 vão de 25 a 28 de novembro, com descontos de até 70%. 
  • As promoções estão nos mais diversos segmentos, entre eles vestuário, calçados, cosméticos, tecnologia, casa, entre outros.
  • No dia 26, o centro de compras vai abrir às 9 horas, uma hora mais cedo.
  • A loja Criamigos fará uma promoção das pelúcias, o Esquenta Urso Friday, com descontos de 30%. Será possível adquirir pelúcias, roupinhas, coleção de férias e muito mais por um preço reduzido. A promoção começa dia 20 de novembro e segue até o dia 28 ou até terminar o estoque.

70%

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
  • No Boulevard Shopping Vila Velha os descontos chegam a 70%. Será possível adquirir roupas, calçados, acessórios, itens de perfumaria, eletrônicos, brinquedos, entre outros itens por um preço mais barato. 
  • Durante os dias 26 e 28 de novembro, as lojas poderão funcionar com horário estendido.

50%

SHOPPING MESTRE ÁLVARO
  • No Shopping Mestre Álvaro as ofertas também serão ampliadas até o dia 28. Muitos lojistas já se anteciparam e lançaram as promoções antes da data oficial da Black Friday. 
  • Os descontos chegam a 50% e, para quem quiser comprar com mais calma, durante os dias 26 e 28 de novembro, as lojas poderão funcionar com horário estendido.

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LOJAS DE RUA

No Polo de Moda Glória, em Vila Velha, são esperados descontos de até 70% em produtos como eletrodomésticos, móveis, colchões e vestuários.
Quem está pensando em reformar a casa e aproveitar a Black Friday para adquirir produtos e revestimentos também encontrará ofertas. Na Compose, por exemplo, a promoção tem início nesta sexta-feira (12), e vai até o dia 30 de novembro. Ao todo são 20 produtos com descontos que podem chegar até 30%.
A farmácia de manipulação Globo Fórmula dará 20% de desconto em produtos de beleza selecionados. As promoções são válidas para as unidades de Jardim Camburi e Praia do Suá, em Vitória, e em Cobilândia, em Vila Velha e acontecem até o dia 30 de novembro.  Além disso, para as compras acima de R$ 400, realizadas por canais digitais, o frete será grátis.
Já a Natuzzi Vitória, grife de móveis italianos, lançou com a campanha “Italian Black Days”, com novidades selecionadas com até 50% de desconto. As peças selecionadas para a promoção podem ser adquiridas até o dia 30 de novembro.

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