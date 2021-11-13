26 de novembro com diversas oportunidades para o consumidor, que conseguirá comprar itens com até 80% de desconto em lojas físicas e virtuais. Um dos eventos mais aguardados no fim do ano, a Black Friday acontece no diacom diversas oportunidades para o consumidor, que conseguirá comprarem lojas físicas e virtuais.

Como em outros anos, muitos estabelecimentos estão trabalhando com ofertas prolongadas, e já é possível adquirir produtos como smartphones, eletrodomésticos, eletrônicos, games, utilidades domésticas, vestuário e alimentos por um preço mais barato que o usual.

Black Friday: lojas vão oferecer descontos de até 80% Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Black Friday: lojas físicas e on-line vão oferecer até 80% de desconto

MARKETPLACES

80% AMERICANAS

A Americanas vai oferecer descontos de até 80% nas suas mais de 45 categorias de produtos, como eletrônicos, informática, telefonia, games, utilidades domésticas, bombonière, alimentos, bebidas, brinquedos, vestuário e outras. E muitas das ofertas já estão valendo, seja no aplicativo, no site ou nas lojas físicas.

70% MERCADO LIVRE

No Mercado Livre , as promoções também já começaram. Durante todo o mês de novembro, consumidores poderão aproveitar descontos de até 70% em produtos vendidos por meio do marketplace.

A empresa ainda oferece a 'Hora Black' onde, todos os dias às 13h, serão disponibilizados os produtos mais buscados na plataforma com descontos exclusivos.

60% AMAZON

Na Amazon , d e sde o início do mês, os consumidores podem aproveitar uma seleção de milhares de novas ofertas todos os dias.

Os descontos terão tempo limitado em diversas categorias, além de cupons do dia com ofertas exclusivas no aplicativo. Clientes que são membros Amazon Prime têm frete grátis para todo o Brasil em produtos elegíveis, sem valor mínimo de compra, além de acesso a ofertas exclusivas todos os dias.



“Teremos descontos de até 60% em eBooks; até 50% em Livros; até 30% em Papelaria, Jardim e Piscina, Ferramentas e Construção, Eletrônicos, Cozinha; até 25% em Pet Shop, produtos da rotina, DVD e Blu-ray de Heróis, CD e Vinil de Rock, Pop e Música Brasileira, Beleza, Alimentos e Bebidas; até 20% na Loja de Bebê, DVD e Blu-ray de Romance, Casa, Cervejas, Vinhos e Destilados e Informática; e até 15% em Brinquedos”, afirma Marcelo Giugliano, Líder de Varejo na Amazon Brasil.



Black Friday: consumidores encontrarão ofertas em lojas físicas e virtuais Crédito: Pexels

SHOPPINGS

80% SHOPPING PRAIA DA COSTA

No Shopping Praia da Costa , mais de 100 lojas estarão com diversos produtos em promoção durante a Black Friday do Praia, que acontece de 26 a 28 de novembro, O consumidor poderá achar descontos de até 80% nas lojas.

, mais de 100 lojas estarão com diversos produtos em promoção durante a Black Friday do Praia, que acontece de 26 a 28 de novembro, O consumidor poderá achar descontos de até 80% nas lojas. Segundo a coordenadora de marketing do shopping, Gabriela Passoni, é previsto um aumento de 30% no fluxo durante os dias de promoção do Black Friday.



70% SHOPPING VITÓRIA

No Shopping Vitória , as ofertas da Black Friday 2021 vão de 25 a 28 de novembro, com descontos de até 70%.

As promoções estão nos mais diversos segmentos, entre eles vestuário, calçados, cosméticos, tecnologia, casa, entre outros.

No dia 26, o centro de compras vai abrir às 9 horas, uma hora mais cedo.

A loja Criamigos fará uma promoção das pelúcias, o Esquenta Urso Friday, com descontos de 30%. Será possível adquirir pelúcias, roupinhas, coleção de férias e muito mais por um preço reduzido. A promoção começa dia 20 de novembro e segue até o dia 28 ou até terminar o estoque.



70% BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

No Boulevard Shopping Vila Velha os descontos chegam a 70%. Será possível adquirir roupas, calçados, acessórios, itens de perfumaria, eletrônicos, brinquedos, entre outros itens por um preço mais barato.

os descontos chegam a 70%. Será possível adquirir roupas, calçados, acessórios, itens de perfumaria, eletrônicos, brinquedos, entre outros itens por um preço mais barato. Durante os dias 26 e 28 de novembro, as lojas poderão funcionar com horário estendido.

50% SHOPPING MESTRE ÁLVARO

No Shopping Mestre Álvaro as ofertas também serão ampliadas até o dia 28. Muitos lojistas já se anteciparam e lançaram as promoções antes da data oficial da Black Friday.

as ofertas também serão ampliadas até o dia 28. Muitos lojistas já se anteciparam e lançaram as promoções antes da data oficial da Black Friday. Os descontos chegam a 50% e, para quem quiser comprar com mais calma, durante os dias 26 e 28 de novembro, as lojas poderão funcionar com horário estendido.

LOJAS DE RUA

No Polo de Moda Glória, em Vila Velha, são esperados descontos de até 70% em produtos como eletrodomésticos, móveis, colchões e vestuários.

Quem está pensando em reformar a casa e aproveitar a Black Friday para adquirir produtos e revestimentos também encontrará ofertas. Na Compose, por exemplo, a promoção tem início nesta sexta-feira (12), e vai até o dia 30 de novembro. Ao todo são 20 produtos com descontos que podem chegar até 30%.

Globo Fórmula dará 20% de desconto em produtos de beleza selecionados. As promoções são válidas para as unidades de Jardim Camburi e Praia do Suá, em A farmácia de manipulaçãodará 20% de desconto em produtos de beleza selecionados. As promoções são válidas para as unidades de Jardim Camburi e Praia do Suá, em Vitória , e em Cobilândia, em Vila Velha e acontecem até o dia 30 de novembro. Além disso, para as compras acima de R$ 400, realizadas por canais digitais, o frete será grátis.