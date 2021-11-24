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Produto é "queridinho"

Compras na Black Friday: prós e contras de headphones com e sem fio

Com a proximidade da aguardada última sexta-feira de novembro e a promessa de preços mais baixos, conheça as vantagens e desvantagens de cada um dos modelos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2021 às 17:16

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 17:16

Compras na Black Friday: prós e contras de headphones com e sem fio
Compras na Black Friday: especialista cita as vantagens e desvantagens de headphones com e sem fio Crédito: Pixabay
A última sexta-feira do mês de novembro, quando acontece a Black Friday, é a data esperada pelos consumidores para aproveitarem os melhores preços nas lojas. Seja para a compra de um produto já cobiçado há algum tempo ou mesmo daquele que é um desejo recente, a data pode ser uma boa oportunidade. Um dos equipamentos "queridinhos" é o headphone — um fone de ouvido mais moderno. Há várias opções de modelos e preços. Alguns utilizam a conexão bluetooth, o que descarta a necessidade de fio para conectar o fone ao computador ou celular. Mas qual o modelo é melhor para você?
A pergunta pode ser respondida ao analisar as funções de cada um deles: o que o modelo X oferece e não está disponível no Y. Para o especialista em tecnologia e comentarista da CBN Vitória, Gilberto Sudré, não dá para dizer que um é melhor que o outro, a escolha do produto depende da finalidade do uso. Segundo ele, os modelos oferecem vantagens, mas também mostram desvantagens.
Entrevista com Gilberto Sudré, comentarista do quadro CBN e a Tecnologia
As escolhas — dependendo da cor, fabricante, funcionalidade — estão quase sempre condicionadas ao preço daquele equipamento. Por isso, o especialista observa que a Black Friday deve ser uma oportunidade aos consumidores.
"Devemos olhar com antecedência para evitar aqueles preços que são a metade do dobro. É preciso escolher o que quer e monitorar. Atenção para as condições de pagamento e de frete. Quando começar a Black Friday, é interessante que já tenha as lojas em mente, onde estão os melhores preços"
Gilberto Sudré - Comentarista da CBN Vitória
Antes de destrinchar os modelos com e sem fio, Gilberto Sudré lembra que os equipamentos analisados são aqueles que tampam a orelha — os chamados headphones. Há também opções de compra do earphone. Este, que é tradicionalmente recebido na compra de um celular, serve apenas para colocar no ouvido, sem contato com a parte externa da orelha.
Compras na Black Friday: prós e contras de headphones com e sem fio
Modelo básico de fone de ouvido não é considerado um headphone Crédito: Pixabay
"Fones que protegem toda a orelha, os headphones, têm um isolamento acústico melhor do que aqueles colocados no ouvido, os earphones. Mas isso também varia conforme o preço", comenta Sudré.

VEJA AS DICAS DE TECNOLOGIA (DE OLHO NO PREÇO):

Headphones com fio

DESVANTAGENS

Gilberto Sudré explica que os headphones com fio têm uma série de vantagens: são mais baratos, duram muito mais, normalmente são mais leves, não exigem carregamento. "Em geral, fones com fio têm qualidade melhor do som que os fones sem fio. Mas isso também varia de acordo com o preço", diz.
"Fones com fio apresentam problema de mau contato, problemas com o fio. Ainda há a questão de incompatibilidade do plug. Muitas vezes o plug que você usa em um computador não é aquele que usa no celular, por exemplo", afirma. Sudré explica que não há um padrão entre os dispositivos para o encaixe dos fones, o que pode ser um problema. 

Headphones sem fio

DESVANTAGENS

Neste caso, não há problema de mau contato ou qualquer outro problema desse estágio, já que não existe fio. "Se você precisa se movimentar muito, em uma academia, por exemplo, é interessante. O fio não atrapalha no movimento. Ainda tem a vantagem de ficar distante do aparelho", cita o especialista.
"A desvantagem é que você precisa recarregar a bateria, sempre lembrar disso. Em média, os fones funcionam por quatro ou oito horas, alguns até mais do que isso", afirma. O comentarista da CBN Vitória diz que o sem fio é normalmente mais caro. "Eles têm um tempo de vida menor, porque a bateria vai se desgastando ao longo do tempo", completa.

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