Compras na Black Friday: prós e contras de headphones com e sem fio

Neste caso, não há problema de mau contato ou qualquer outro problema desse estágio, já que não existe fio. "Se você precisa se movimentar muito, em uma academia, por exemplo, é interessante. O fio não atrapalha no movimento. Ainda tem a vantagem de ficar distante do aparelho", cita o especialista.

"A desvantagem é que você precisa recarregar a bateria, sempre lembrar disso. Em média, os fones funcionam por quatro ou oito horas, alguns até mais do que isso", afirma. O comentarista da CBN Vitória diz que o sem fio é normalmente mais caro. "Eles têm um tempo de vida menor, porque a bateria vai se desgastando ao longo do tempo", completa.