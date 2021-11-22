Construtora do ES dá descontos de até R$ 143 mil em apartamentos

Residencial Luiz Scaramussa, em Cachoeiro, tem até R$ 143 mil de desconto de acordo com a unidade escolhida Crédito: Épura/Divulgação

Com descontos que vão de R$ 6 mil a R$ 143 mil, o Black November da Épura Construtora traz vantagens e facilidades para quem quer aproveitar o final de ano para se mudar ou investir. A promoção é válida para todos os empreendimentos da Épura e vai até o dia 30 de novembro e pode ser acessada pelo site da campanha, que está no ar

Segundo o analista de marketing da Épura Construtora, Glever Dutra, todos os descontos são reais. “A empresa não aumentou os preços com o intuito de criar falsas ofertas. É a última oportunidade de comprar com preço abaixo da tabela, considerando os descontos aplicados e também porque em dezembro a tabela tem reajuste e janeiro, a correção da inflação. Os descontos são reais, não houve alteração nos preços”, afirma.

Ao todo, quatro empreendimentos localizados no Espírito Santo estão à venda, com descontos e vantagens para quem adquirir até o fim da promoção. Um exemplo é o Verano Residencial Clube, residencial de 2 e 3 quartos com suíte, localizado em Vila Velha, que além de desconto no preço, o comprador ainda leva uma TV de 50 polegadas de presente, sem sorteio.

Sobre as vantagens, não há limite de quantidade de unidades, afirma Dutra. “A promoção de cada empreendimento vale para todas as unidades de cada um. Ou seja, se o cliente decidir comprar dois imóveis em um mesmo empreendimento ou empreendimentos diferentes, os descontos e vantagens serão individuais, ou seja, para cada unidade adquirida”, explica.

FINANCIAMENTO

Todos os imóveis poderão ser financiados por qualquer banco, com exceção do Bella Vita, que tem exclusividade da Caixa e, dessa forma, o financiamento será feito apenas por este banco. Localizado em Cariacica, com unidades de 2 quartos, o Bella Vita também terá facilidade para o parcelamento da entrada.

“Para o Bella Vita, estendemos uma condição especial de outubro, que é a possibilidade de parcelamento da entrada em até 100 vezes direto com a Épura”, explica o diretor comercial da Épura Construtora, Fabiano Martins.

Para os demais empreendimentos, a construtora também facilita a flexibilização do pagamento da entrada, que pode ser discutido caso a caso, segundo Martins: “A gente faz a simulação do fluxo de pagamento que fica mais confortável para o comprador”. Também é aceita a utilização do saldo do FGTS dentro das regras estabelecidas pelo banco escolhido pelo cliente.

SAIBA MAIS

Black November Épura: Promoção de imóveis na planta, válida até o dia 30 de novembro, com descontos reais que podem chegar a R$ 143 mil, de acordo com o empreendimento. Condições de compra facilitada, como entrada parcelada junto à construtora. Financiamento pela Caixa, para o Residencial Bella Vita, ou com qualquer banco, nos demais empreendimentos.

Promoção de imóveis na planta, válida até o dia 30 de novembro, com descontos reais que podem chegar a R$ 143 mil, de acordo com o empreendimento. Condições de compra facilitada, como entrada parcelada junto à construtora. Financiamento pela Caixa, para o Residencial Bella Vita, ou com qualquer banco, nos demais empreendimentos. Site: construtoraepura.com/black-november

construtoraepura.com/black-november Contato: (27) 4004-6565

CONHEÇA OS EMPREENDIMENTOS EM PROMOÇÃO

RESIDENCIAL BELLA VITA

Sala integrada do Bella Vita, localizado em Morada de Santa Fé, Cariacica Crédito: Épura/Divulgação

Sobre o empreendimento: Localizado em Morada de Santa Fé, Cariacica. Unidades de 2 quartos com suíte e varanda e uma vaga de garagem. Lazer completo com piscina adulto e infantil, duas churrasqueiras, área kids com playground, quadra esportiva e bicicletário. Áreas comuns entregues mobiliadas e decoradas. Promoção: Apartamentos a partir de R$ 199 mil por a partir de R$ 193 mil. Para quem for financiar, há a opção do desconto de R$ 6 mil ou ITBI + registro grátis + 1 ano de condomínio pago pela Épura.

VERANO RESIDENCIAL CLUBE

Verano Residencial Clube: quem comprar uma unidade ganha uma TV de 50 polegadas de presente Crédito: Épura/Divulgação

Sobre o empreendimento: Localizado em Residencial Coqueiral, Vila Velha. Quatro torres residenciais com unidades de 2 e 3 quartos com suíte, além de um mall com lojas e salas comerciais e com acessos independentes. Área privativa de 50,14 m² a 64,36m² e uma vaga de garagem. Lazer com playground teen, playground baby, espaço fitness, fitness ao ar livre, salão de festas infantil, salão de festas adulto, quadra esportiva, terraço gourmet, pergolado, piscina adulta e infantil, sauna, espaço para churrasqueiras e bicicletário. Para a segunda fase, todo o lazer será renovado e entregue mobiliado e decorado. Promoção: Apartamentos a partir de R$ 232 mil por a partir de R$ 227 mil + uma TV de 50 polegadas de presente.

LIBERTY 205

O Liberty está localizado na Praia de Itaparica e tem duas torres com unidades de 2 e 3 quartos com suíte Crédito: Épura/Divulgação

Sobre o empreendimento: Localizado na Praia de Itaparica, Vila Velha. Duas torres com apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte. Área de lazer e funcionalidades composta por playground, pergolado, espaço gourmet, espaço teen, salão de festas, lab (coworking), cross training, espaço família, deck, piscina aquecida com extensão de raia de 22m, espaço zen, lavanderia, sauna e espaço delivery para recebimento de encomendas e compras. Promoção: Apartamentos a partir de R$ 402.300 por a partir de R$ 382.300 + desconto adicional de até R$ 10 mil dependendo da unidade escolhida.

LUIZ SCARAMUSSA

Luiz Scaramussa tem unidades de 4 ou 5 suítes, sendo uma master, com área privativas de 254,77 m² Crédito: Épura/Divulgação