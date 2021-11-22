Promoções de imóveis em novembro têm até 1 ano de condomínio pago

Novembro tem se tornado o mês das promoções para quem quer aproveitar boas oportunidades de compra. E isso tem sido usado também pelo mercado imobiliário, já que o mês traz algumas promoções realizadas por construtoras para quem deseja adquirir um imóvel novo. Seja na planta, seja em construção, seja pronto, há oportunidades para quem quer se mudar logo, investir ou até fazer uma poupança enquanto paga as prestações.
E por falar em prestações, entre as ofertas para este mês, as construtoras estão oferecendo condições especiais de pagamento, como é o caso da Morar, que está com entrada facilitada em até 72 vezes sem fiador, direto com a construtora, além de ITBI e registro incluído para as unidades do condomínio-clube Vista de Barcelona, em porto Canoa, na Serra.
Já a Épura aproveitou o clima de Black Friday e está com uma promoção especial para o mês, a Black November Épura, que tem, como principais atrativos, preços sem aumento de tabela e descontos de até R$ 143 mil nos empreendimentos próprios. De acordo com o diretor comercial Fabiano Martins, essa é a melhor oportunidade para quem quer adquirir um imóvel em 2021. “Além de garantir os preços sem o reajuste que acontece toda virada de ano, os clientes ainda poderão comprar com descontos verdadeiros, que podem chegar até a R$ 143 mil”, afirma.
Outra empresa que embarcou na Black Friday é a Argo Construtora, com ofertas de imóveis residenciais e comerciais.“O mercado imobiliário está aquecido e o momento é propício para realizar o sonho do novo lar. Preparamos, para esta Black Friday, oportunidades imperdíveis de investimento para que os interessados possam concretizar a compra de uma unidade completa, em localização exclusiva e com diferenciais únicos”, avalia o diretor de Vendas da Argo Construtora, Emerson Lima.
E a Kemp Engenharia está oferecendo, na compra de uma unidade de qualquer um dos empreendimentos, dois brindes à escolha do futuro morador. Entre as opções de brindes estão fogão, mini frigobar, televisão, coifa, adega e lavadora de roupas. Todos os empreendimentos da Kemp Engenharia são participantes da promoção. A promoção é válida até o dia 31 de dezembro.
Kemp Engenharia
A Morar Construtora está com condições especiais de pagamento para unidades no condomínio-clube Vista de Barcelona, em Porto Canoa, Serra. O cliente que adquirir uma unidade até o fim do mês de novembro poderá aproveitar condições exclusivas de pagamento: entrada facilitada em até 72x sem fiador, direto com a construtora; ITBI e registro incluído; uso do FGTS e parcelas menores que o aluguel. As unidades partem do valor de R$ 163.281,44.
A construtora está com a promoção Black November Épura, que tem, como principais atrativos, preços sem aumento de tabela, descontos de até R$ 143 mil, condomínio pago por um ano e até uma TV de 50 polegadas. As oportunidades são válidas para todos os empreendimentos da construtora e os descontos são válidos para um número limitado de unidades de cada empreendimento. A promoção vai até o dia 28 de novembro.
Dois empreendimentos da construtora estão em promoção: Village Park Residencial, de R$ 406.931,89 por R$ 379 mil: unidades de 2 quartos com suíte, em construção, com entrega para 2022, em Vila Velha. New Jersey Residence, de R$ 490.263,87 por R$ 440 mil: lançamento em Itaparica, de 3 quartos com suíte.
A empresa está com oportunidade em unidades de lançamento, prontas para morar e em construção, com ofertas válidas até 30 de novembro. Entre as promoções estão empreendimentos residenciais, como o Isola Rizza, de R$ 614.020 por R$ 499 mil: pronto para morar, de 2 quartos com suíte, na Praia de Itaparica, Vila Velha. E loja pronta no edifício Nápoles, de R$359.210 por R$299.900, localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha.
A loteadora oferece, durante o mês de novembro, condições especiais em diversos dos seus empreendimentos, localizados em Aracruz, Guaçuí e Guriri. Os interessados em adquirir o lote próprio poderão dar um sinal de entrada e parcelar o restante em: 36x sem juros e sem correção, 60x com juros e sem correção, ou, ainda, em 120x com juros e correção.
A construtora está com as últimas unidades do edifício Contemporâneo Residence em promoção. Localizado em Laranjeiras, na Serra, as unidades de 2 quartos com suíte, varanda e garagem coberta estão de R$ 280 mil por R$ 260 mil. O valor é referente ao apartamento 705 A, com vista para o Mestre Álvaro.
A construtora está oferecendo, na compra de uma unidade de qualquer um dos empreendimentos, dois brindes à escolha do morador. Entre as opções estão fogão, mini frigobar, televisão, coifa, adega e lavadora de roupas. Todos os empreendimentos da Kemp Engenharia são participantes da promoção. A promoção é válida até o dia 31 de dezembro.