Promoções de imóveis em novembro têm até 1 ano de condomínio pago

Kemp Engenharia

A Morar Construtora está com condições especiais de pagamento para unidades no condomínio-clube Vista de Barcelona, em Porto Canoa, Serra. O cliente que adquirir uma unidade até o fim do mês de novembro poderá aproveitar condições exclusivas de pagamento: entrada facilitada em até 72x sem fiador, direto com a construtora; ITBI e registro incluído; uso do FGTS e parcelas menores que o aluguel. As unidades partem do valor de R$ 163.281,44.

A construtora está com a promoção Black November Épura, que tem, como principais atrativos, preços sem aumento de tabela, descontos de até R$ 143 mil, condomínio pago por um ano e até uma TV de 50 polegadas. As oportunidades são válidas para todos os empreendimentos da construtora e os descontos são válidos para um número limitado de unidades de cada empreendimento. A promoção vai até o dia 28 de novembro.

Dois empreendimentos da construtora estão em promoção: Village Park Residencial, de R$ 406.931,89 por R$ 379 mil: unidades de 2 quartos com suíte, em construção, com entrega para 2022, em Vila Velha. New Jersey Residence, de R$ 490.263,87 por R$ 440 mil: lançamento em Itaparica, de 3 quartos com suíte.

A empresa está com oportunidade em unidades de lançamento, prontas para morar e em construção, com ofertas válidas até 30 de novembro. Entre as promoções estão empreendimentos residenciais, como o Isola Rizza, de R$ 614.020 por R$ 499 mil: pronto para morar, de 2 quartos com suíte, na Praia de Itaparica, Vila Velha. E loja pronta no edifício Nápoles, de R$359.210 por R$299.900, localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

A loteadora oferece, durante o mês de novembro, condições especiais em diversos dos seus empreendimentos, localizados em Aracruz, Guaçuí e Guriri. Os interessados em adquirir o lote próprio poderão dar um sinal de entrada e parcelar o restante em: 36x sem juros e sem correção, 60x com juros e sem correção, ou, ainda, em 120x com juros e correção.

A construtora está com as últimas unidades do edifício Contemporâneo Residence em promoção. Localizado em Laranjeiras, na Serra, as unidades de 2 quartos com suíte, varanda e garagem coberta estão de R$ 280 mil por R$ 260 mil. O valor é referente ao apartamento 705 A, com vista para o Mestre Álvaro.