Construtoras lançam mais de 3,6 mil unidades no ES até o final do ano

O mercado imobiliário, em meados de 2020, deu mostras de um novo aquecimento, em parte causado pela pandemia, já que muitas pessoas buscaram imóveis maiores ou localizações melhores. Essa tendência continuou em 2021, também atrelada aos juros baixos e oportunidades de financiamento. Prova disso é a redução dos estoques de imóveis neste ano e o lançamento previsto, até dezembro, de mais de 3,6 mil unidades em todo o Estado, principalmente na Grande Vitória.
Segundo o 37º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), houve um aumento de 46% de imóveis em construção na Grande Vitória. No ano passado, foram 11.972 unidades em construção no primeiro semestre e em 2021, no mesmo período analisado, 14.065 unidades encontram-se em obras, sendo 13.713 residenciais e 352 comerciais, de acordo com o levantamento.
Outro dado relevante é que das unidades em produção no primeiro semestre deste ano, 60,7% já foram vendidas, o que marca a continuidade do setor que se encontra em pleno aquecimento. No entanto, segundo o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula, fatores econômicos deixam o mercado mais cauteloso, apesar de existirem condições favoráveis, como os juros ainda em taxas menores.
14.065 UNIDADES
EM CONSTRUÇÃO NA GRANDE VITÓRIA NO 1º SEMESTRE DE 2021
“O dólar alto e a incerteza do próximo ano, que é eleitoral, acabam gerando oscilações e muita insegurança em relação ao mercado. O brasileiro perdeu poder de compra, mas quem tem se planejado não vai deixar de comprar o imóvel, principalmente quando há uma demanda reprimida que precisa ser atendida. E o mercado tem começado a retomar a quantidade de lançamentos”, avalia.
Para o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, o mercado deve continuar em ritmo de crescimento, mais sustentável, vendendo de forma normal. Como exemplo ele cita os empreendimentos de alto padrão, lançados no último mês, na Enseada do Suá.
“O mercado absorveu bem esses lançamentos de alto padrão e a tendência, principalmente para 2022, é que sejam lançados novos empreendimentos, com tipologias diferentes para atender outros nichos do mercado. Mas este ano, ainda veremos outros grandes lançamentos, sendo um de alto padrão em Vila Velha, e de condomínios econômicos, do Casa Verde e Amarela”, adianta.
LANÇAMENTOS DE ALTO PADRÃO
O último mês foi palco de três lançamentos de empreendimentos de alto padrão, marcando a tendência do lazer resort de luxo. Entre os lançamentos, dois foram na Enseada do Suá, que tem se tornado o novo endereço da expansão imobiliária de Vitória: Honfleur Maison, da incorporadora Hanei Minoru, em parceria com a JL Construtora e a Francisco Rocha Imobiliária, e o Reserva Vitória, da Nazca Incorporadora, Abaurre Construtora e a Apex Realty.
O Showa Nature Living, na Praia da Costa, em Vila Velha, também segue essa linha de spa urbano. O empreendimento é realizado pela Apex Realty e terá incorporação de duas empresas: Cincorp incorporadora e R Damázio Engenharia. Com 120 unidades de 4 suítes, tem área privativa de 154 m² a 162 m², lazer de resort e um mall de 12 lojas no térreo.
E dentro desse padrão, o bairro Jockey de Itaparica, que é um dos endereços do novo crescimento imobiliário de Vila Velha, terá o lançamento do Taj Home Resort, da Grand Construtora, que será realizado em um terreno de 30 mil metros quadrados na região. Dividido em duas torres, o empreendimento terá opções com 3 e 4 quartos e lazer estilo resort e até mesmo mercearia 24h.
A Galwan também está preparando o lançamento de novas unidades de alto padrão, até o final do ano, em Vitória e Vila Velha, todos no sistema de condomínio fechado a preço de custo. Vitória terá dois lançamentos na região da Praia de Santa Helena, divisa com a Enseada do Suá: o Life Garden e o Robinson Castello.
Já em Vila Velha, o lançamento será em Itapuã, localizado entre as ruas São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza e terá duas torres com apartamentos de 3 quartos e 12 lojas comerciais no pavimento térreo. A construtora ainda não está divulgando o nome do empreendimento nem detalhes sobre o lançamento.
“Tanto o Life Garden quanto o Robinson Castello têm vista privilegiada da Enseada. Perto do Shopping Vitória e da Curva de Jurema, estão localizados em uma região de grande valorização”, explica José Luís Galvêas Loureiro, diretor-presidente da Galwan.
E em Domingos Martins, haverá o lançamento do Mudrah Eco Living, pela LCI Empreendimentos. Ao todo, serão 78 unidades, sendo 40 apartamentos de 1 e 2 quartos, com lazer e serviços estilo resort, com dois restaurantes, wine bar, casa de chá e café, coworking, academia totalmente equipada para a prática de musculação, aeróbica e alongamento, sala de ioga e meditação, spa, entre outros itens.
ECONÔMICOS, LOTEAMENTOS E OUTROS LANÇAMENTOS
Por outro lado, os econômicos irão dominar a quantidade de lançamentos nos últimos meses de 2021. Um dos exemplos é a Morar Construtora, que fará lançamentos na região de Itacibá, em Cariacica, em Porto Canoa, na Serra, e em Vale Encantado, em Vila Velha. No total, serão mais de 950 unidades disponíveis com total infraestrutura de lazer e segurança completos.
E os condomínios de loteamentos também estão em alta nos lançamentos de final de ano. A loteadora Soma Urbanismo prevê lançar um total de 990 novos lotes no Estado e também na Bahia. Os próximos lançamentos irão contemplar as cidades de São Mateus, Aracruz e Porto Seguro.
A CBL também planeja lançar, até o final do ano, mais 1.122 unidades. Em Viana, o Bella Viana Park II terá 265 lotes, a partir de 300m² e infraestrutura completa. Já em em Linhares, o Lagoa Park III terá 579 lotes a partir de 250m² e em Praia Grande, o novo empreendimento da CBL terá 278 lotes, a partir de 300m², também com infraestrutura completa de rede de esgoto, água, drenagem, pavimentação e iluminação.
Já a De Martin Construtora se prepara para um lançamento, em Jardim Limoeiro, com 200 unidades de apartamentos de 2 quartos, previsto para dezembro. “O mercado continua aquecido e Jardim Limoeiro é uma região perto de tudo, com ampla rede de comércio e serviços, sendo uma excelente opção para empreendimentos imobiliários”, ressalta a diretora de Comércio e Marketing da De Martin Construtora, Aline De Martin.
E a iUrban Empreendimentos lança, até o final do ano, o iU.02, em Jardim da Penha, Vitória, com 13 unidades, sendo que do total, três serão apartamentos garden e dois serão com terraços. “O iU.02 tem uma pegada mais característica de Jardim da Penha, que é um bairro muito bem servido de lazer, praias, praças e parques. Será um prédio mais exclusivo com a área comum reduzida, mas com muita tecnologia e conforto dentro dos apartamentos. São apartamentos com baixíssimo custo de condomínio para que a pessoa possa ter um local de moradia e possa usufruir o bairro”, avalia Leandro Lorenzon, diretor da iUrban Empreendimentos.
O QUE VEM POR AÍ
Robinson Castello
Realização: Soma Urbanismo. Características: empreendimento contará com 313 lotes, a partir de 200m². Infraestrutura completa, área de mais de 144 mil metros quadrados construída e duas áreas de lazer também já construídas, com ciclofaixa, academia ao ar livre, playground e paisagismo. Localização: São Mateus. Valor: a partir de R$ 74.990.
Realização: Soma Urbanismo. Características: 277 lotes a partir de 200m² que serão construídos em uma área total de mais de 239.000m². Sua infraestrutura será completa, com serviços de terraplanagem em todo sistema viário, drenagem, redes elétrica, de água e esgoto, pavimentação com piso intertravado e meio-fio extrusado e área de lazer com ciclofaixa. Próximo ao shopping e ao centro da cidade. Localização: Aracruz. Valor: não divulgado.
Realização: Morar Construtora. Características: unidades de 3 quartos (sendo 1 de serviço), 2 quartos (sendo 1 de serviço) e 2 quartos com e sem suíte. Lazer com piscina adulto e infantil, quadra recreativa descoberta, parquinho da Cora, bicicletas e horta compartilhadas, quiosque com churrasqueira, salões de festas abertos e fechados, coworking/sala de treinamento, sala de ginástica, entre outros. Localização: Cariacica. Valor: não divulgado.
Realização: Morar Construtora. Características: a segunda fase do empreendimento vai contar com unidades de 3 quartos (sendo 1 de serviço) e 2 quartos com ou sem suíte. Segurança completa com guarita para porteiro 24h (entregue mobiliada e equipada), pulmão de segurança coberto para identificação dos visitantes, comunicação entre guarita e apartamentos através de sistema de interfones, portões de acesso de veículos e pedestres automatizados, fechamento do condomínio com muros e/ou gradil e cerca elétrica e/ou infravermelho, e circuito fechado de TV. Localização: Porto Canoa, Serra. Valor: a partir de R$ 163.520,64.
Realização: Morar Construtora. Características: segunda fase do empreendimento, com unidades de 2 quartos, 2 quartos com suíte e 2 quartos com closet. Próximo a supermercados, padarias, academia, shopping e terminal, contará com toda a infraestrutura de lazer e segurança completos. Localização: Vale Encantado, Vila Velha. Valor: a partir de R$171.498,58.
Realização: De Martin Construtora. Características: 200 unidades com apartamentos de dois quartos. Os detalhes do empreendimento serão divulgados próximo ao lançamento, previsto para dezembro. Localização: Jardim Limoeiro, Serra. Valor: não divulgado.
Realização: CBL. Características: 265 lotes, a partir de 300m², infraestrutura completa (rede de esgoto, rede de água, rede de drenagem, pavimentação, iluminação), espaço comunitário de lazer com campo de futebol e área para foodtruck. Localização: Viana. Valor: a partir de R$ 168.360.
Realização: CBL. Características: 579 lotes, a partir de 250m², com infraestrutura completa (rede de esgoto, rede de água, rede de drenagem, pavimentação, iluminação). Localização: Linhares. Valor: não divulgado.
Realização: CBL. Características: 278 lotes, a partir de 300m², com infraestrutura completa (rede de esgoto, rede de água, rede de drenagem, pavimentação, iluminação). Localização: Praia Grande, Fundão. Valor: não divulgado.
Realização: iUrban. Características: 13 unidades de 2 e 3 quartos com suíte de 52m2 até 151m2, sendo três apartamentos garden e dois com terraços. Banheiros amplos, porcelanato 90x90cm retificado, triturador de alimentos e fechadura eletrônica já entregues. Pet Wash, pulmão de segurança, piso epóxi na garagem, armário inteligente para delivery, portaria remota e reaproveitamento de água pluvial e Split. Localização: Jardim da Penha, Vitória. Valor: a partir de R$ 474 mil.
Realização: LC Empreendimentos. Características: 1 e 2 quartos com área 53m² e 80m², respectivamente, totalizando 78 unidades, com varanda e jacuzzi privativa. Lazer e serviços com dois restaurantes, wine bar, casa de chá e café, coworking, academia totalmente equipada para a prática de musculação, aeróbica e alongamento, sala de ioga e meditação, SPA, piscina descoberta e piscina aquecida, duas quadra de beach tênis, quadra de tênis, entre outros. Localização: Rota dos Ipês, Domingos Martins. Valor: a partir de R$ 490 mil.
Realização: Grand Construtora. Características: Dividido em duas torres, o empreendimento terá 390 apartamentos, tendo opções com 4 quartos, sendo 4 suítes e 4 vagas de garagem, e 3 quartos, sendo 3 suítes e 3 vagas de garagem. Os elevadores são privativos para 1 ou, no máximo, 2 apartamentos. Setor comercial de uso restrito dos moradores com choperia, lavanderia, salão de beleza, estúdio de pilates, restaurante contemporâneo, padaria com café entre outros. Lazer estilo resort, com quadras poliesportivas, de tênis, de squash, além de spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega e piscinas. Valor: não informado.
Realização: Apex Realty, Cincorp Incorporadora e R Damázio Engenharia. Características: 120 unidades residenciais de 4 suítes de 154 m² a 162 m². Lazer com academia, local para jogos eletrônicos e de mesa, cozinha experimental, piscina e sauna, quadra poliesportiva, coworking, spa, espaço para vending machine, áreas abertas para leituras e atividades físicas, área de logística para entregas. Mall no térreo com 12 lojas. Localização: Praia da Costa, Vila Velha. Valor: não informado.
Realização: Galwan. Características: apartamentos de 153 m² de 4 suítes, sendo duas reversíveis; 162 m² de 4 quartos, sendo 3 suítes; 131,62 m² de 4 quartos, sendo dois com suíte; e 101 m² de 3 quartos sendo 1 com suíte. O prédio também tem 4 coberturas duplex de 203 m² a 337 m². Lazer completo, entregue mobiliado e decorado, com salão multiuso, espaço gourmet, brinquedoteca, fitness, sauna, churrasqueira, piscina com borda infinita e playground. Localização: Enseada do Suá, Vitória. Valor: não divulgado.
Realização: Galwan. Características: o terreno, localizado entre as ruas São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, vai receber duas torres com apartamentos de 3 quartos, sendo 1 com suíte, de 105,70 m² a 117,32 m², com 2 ou 3 varandas e depósito. 12 lojas comerciais no térreo com tamanhos que variam de 39,10 m² a 71,35 m². Lazer com itens como salão multiuso, espaço gourmet, brinquedoteca, espaço fitness, sauna com sala de repouso e ducha; duas áreas de churrasqueira, piscinas adulto e infantil, playground e quadra recreativa descoberta, entre outros itens, todos entregues prontos para serem utilizados. Localização: Itapuã, Vila Velha. Valor: Não divulgado.
Realização: Cobra Engenharia. Características: 192 unidades de 2 quartos com 55,96 m² a 59,28 m². Apartamentos com tomadas USB e preparação para split. Lazer com piscina, espaço kids, academia e entregue com wi-fi durante 1 ano. Áreas comuns com lâmpadas de led e painéis de energia solar, escada fit, bike sharing. Localização: Linhares. Valor: não divulgado.
Realização: Galwan. Características: unidades de 3 quartos com até 102 m² de área privativa e 3 opções de plantas. Lazer com salão de festas multiuso, pub, churrasqueira, fitness, sauna, brinquedoteca, playground e piscina. Localização: Praia de Santa Helena, Vitória. Valor: não divulgado.