Construtoras lançam mais de 3,6 mil unidades no ES até o final do ano

Vila Velha terá lançamentos, ainda este ano, de empreendimentos que vão do econômico ao resort urbano Crédito: Carlos Alberto Silva

O mercado imobiliário, em meados de 2020, deu mostras de um novo aquecimento, em parte causado pela pandemia, já que muitas pessoas buscaram imóveis maiores ou localizações melhores . Essa tendência continuou em 2021 , também atrelada aos juros baixos e oportunidades de financiamento. Prova disso é a redução dos estoques de imóveis neste ano e o lançamento previsto, até dezembro, de mais de 3,6 mil unidades em todo o Estado, principalmente na Grande Vitória.

Segundo o 37º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), houve um aumento de 46% de imóveis em construção na Grande Vitória. No ano passado, foram 11.972 unidades em construção no primeiro semestre e em 2021, no mesmo período analisado, 14.065 unidades encontram-se em obras, sendo 13.713 residenciais e 352 comerciais, de acordo com o levantamento.

Outro dado relevante é que das unidades em produção no primeiro semestre deste ano, 60,7% já foram vendidas, o que marca a continuidade do setor que se encontra em pleno aquecimento. No entanto, segundo o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula, fatores econômicos deixam o mercado mais cauteloso, apesar de existirem condições favoráveis, como os juros ainda em taxas menores.

14.065 UNIDADES EM CONSTRUÇÃO NA GRANDE VITÓRIA NO 1º SEMESTRE DE 2021

“O dólar alto e a incerteza do próximo ano, que é eleitoral, acabam gerando oscilações e muita insegurança em relação ao mercado. O brasileiro perdeu poder de compra, mas quem tem se planejado não vai deixar de comprar o imóvel, principalmente quando há uma demanda reprimida que precisa ser atendida. E o mercado tem começado a retomar a quantidade de lançamentos”, avalia.

Para o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, o mercado deve continuar em ritmo de crescimento, mais sustentável, vendendo de forma normal. Como exemplo ele cita os empreendimentos de alto padrão, lançados no último mês, na Enseada do Suá.

“O mercado absorveu bem esses lançamentos de alto padrão e a tendência, principalmente para 2022, é que sejam lançados novos empreendimentos, com tipologias diferentes para atender outros nichos do mercado. Mas este ano, ainda veremos outros grandes lançamentos, sendo um de alto padrão em Vila Velha, e de condomínios econômicos, do Casa Verde e Amarela”, adianta.

LANÇAMENTOS DE ALTO PADRÃO

O edifício Life Garden fica localizado na Enseada do Suá, região de Vitória que tem recebido empreendimentos de alto padrão Crédito: Galwan/Divulgação

O último mês foi palco de três lançamentos de empreendimentos de alto padrão, marcando a tendência do lazer resort de luxo. Entre os lançamentos, dois foram na Enseada do Suá , que tem se tornado o novo endereço da expansão imobiliária de Vitória: Honfleur Maison, da incorporadora Hanei Minoru, em parceria com a JL Construtora e a Francisco Rocha Imobiliária, e o Reserva Vitória, da Nazca Incorporadora, Abaurre Construtora e a Apex Realty.

O Showa Nature Living, na Praia da Costa, em Vila Velha, também segue essa linha de spa urbano. O empreendimento é realizado pela Apex Realty e terá incorporação de duas empresas: Cincorp incorporadora e R Damázio Engenharia. Com 120 unidades de 4 suítes, tem área privativa de 154 m² a 162 m², lazer de resort e um mall de 12 lojas no térreo.

E dentro desse padrão, o bairro Jockey de Itaparica, que é um dos endereços do novo crescimento imobiliário de Vila Velha , terá o lançamento do Taj Home Resort, da Grand Construtora, que será realizado em um terreno de 30 mil metros quadrados na região. Dividido em duas torres, o empreendimento terá opções com 3 e 4 quartos e lazer estilo resort e até mesmo mercearia 24h.

A Galwan também está preparando o lançamento de novas unidades de alto padrão, até o final do ano, em Vitória e Vila Velha, todos no sistema de condomínio fechado a preço de custo. Vitória terá dois lançamentos na região da Praia de Santa Helena, divisa com a Enseada do Suá: o Life Garden e o Robinson Castello.

Já em Vila Velha, o lançamento será em Itapuã, localizado entre as ruas São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza e terá duas torres com apartamentos de 3 quartos e 12 lojas comerciais no pavimento térreo. A construtora ainda não está divulgando o nome do empreendimento nem detalhes sobre o lançamento.

“Tanto o Life Garden quanto o Robinson Castello têm vista privilegiada da Enseada. Perto do Shopping Vitória e da Curva de Jurema, estão localizados em uma região de grande valorização”, explica José Luís Galvêas Loureiro, diretor-presidente da Galwan.

E em Domingos Martins, haverá o lançamento do Mudrah Eco Living, pela LCI Empreendimentos. Ao todo, serão 78 unidades, sendo 40 apartamentos de 1 e 2 quartos, com lazer e serviços estilo resort, com dois restaurantes, wine bar, casa de chá e café, coworking, academia totalmente equipada para a prática de musculação, aeróbica e alongamento, sala de ioga e meditação, spa, entre outros itens.

ECONÔMICOS, LOTEAMENTOS E OUTROS LANÇAMENTOS

Espaço comunitário de lazer com campo de futebol e área para foodtruck no Bella Viana Park II Crédito: CBL/Divulgação

Por outro lado, os econômicos irão dominar a quantidade de lançamentos nos últimos meses de 2021. Um dos exemplos é a Morar Construtora, que fará lançamentos na região de Itacibá, em Cariacica, em Porto Canoa, na Serra, e em Vale Encantado, em Vila Velha. No total, serão mais de 950 unidades disponíveis com total infraestrutura de lazer e segurança completos.

E os condomínios de loteamentos também estão em alta nos lançamentos de final de ano. A loteadora Soma Urbanismo prevê lançar um total de 990 novos lotes no Estado e também na Bahia. Os próximos lançamentos irão contemplar as cidades de São Mateus, Aracruz e Porto Seguro.

A CBL também planeja lançar, até o final do ano, mais 1.122 unidades. Em Viana, o Bella Viana Park II terá 265 lotes, a partir de 300m² e infraestrutura completa. Já em em Linhares, o Lagoa Park III terá 579 lotes a partir de 250m² e em Praia Grande, o novo empreendimento da CBL terá 278 lotes, a partir de 300m², também com infraestrutura completa de rede de esgoto, água, drenagem, pavimentação e iluminação.

Já a De Martin Construtora se prepara para um lançamento, em Jardim Limoeiro, com 200 unidades de apartamentos de 2 quartos, previsto para dezembro. “O mercado continua aquecido e Jardim Limoeiro é uma região perto de tudo, com ampla rede de comércio e serviços, sendo uma excelente opção para empreendimentos imobiliários”, ressalta a diretora de Comércio e Marketing da De Martin Construtora, Aline De Martin.

E a iUrban Empreendimentos lança, até o final do ano, o iU.02, em Jardim da Penha, Vitória, com 13 unidades, sendo que do total, três serão apartamentos garden e dois serão com terraços. “O iU.02 tem uma pegada mais característica de Jardim da Penha, que é um bairro muito bem servido de lazer, praias, praças e parques. Será um prédio mais exclusivo com a área comum reduzida, mas com muita tecnologia e conforto dentro dos apartamentos. São apartamentos com baixíssimo custo de condomínio para que a pessoa possa ter um local de moradia e possa usufruir o bairro”, avalia Leandro Lorenzon, diretor da iUrban Empreendimentos.

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