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Black Friday: como fazer uma boa compra sem agir por impulso. Veja vídeo

A data, que neste ano cai nesta sexta-feira (26), virou uma opção para quem quer economizar e já adiantar as compras de fim de ano
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

23 nov 2021 às 16:35

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 16:35

Tradicional data do comércio nos Estados Unidos, a Black Friday definitivamente caiu no gosto do brasileiro. A data, que neste ano cai nesta sexta-feira (26), virou uma opção para quem quer economizar e já adiantar as compras de fim de ano.
No entanto, diante de tantas ofertas tentadoras no comércio, muita gente acaba gastando mais do que deve e se enrola depois para pagar. Pensando nisso, A Gazeta reuniu cinco dicas para te ajudar a aproveitar as promoções, mas sem agir por impulso. Confira no vídeo acima.

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