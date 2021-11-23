Black Friday: como fazer uma boa compra sem agir por impulso. Veja vídeo

Tradicional data do comércio nos Estados Unidos, a Black Friday definitivamente caiu no gosto do brasileiro. A data, que neste ano cai nesta sexta-feira (26), virou uma opção para quem quer economizar e já adiantar as compras de fim de ano.
No entanto, diante de tantas ofertas tentadoras no comércio, muita gente acaba gastando mais do que deve e se enrola depois para pagar. Pensando nisso, A Gazeta reuniu cinco dicas para te ajudar a aproveitar as promoções, mas sem agir por impulso. Confira no vídeo acima.