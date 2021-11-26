Vídeo: clientes fazem fila em loja de Vitória para aproveitar a Black Friday

O horário de funcionamento da loja é a partir das 7h, mas, antes mesmo de serem abertas as portas, pessoas já se aglomeravam na fila, formada na calçada da avenida. O uso de máscaras era respeitado entre os clientes.

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Celebrada na última sexta-feira do mês de novembro, originalmente logo após o Dia de Ação de Graças nos EUA, a Black Friday é uma data tradicionalmente estadunidense, na qual lojistas promovem grandes ofertas de produtos. No Brasil, o comércio encontrou no evento americano uma inspiração e desde 2010 a data ganha espaço no país, chegando primeiro nas lojas virtuais e depois alcançando os estabelecimentos físicos.