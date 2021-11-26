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Vídeo: clientes fazem fila em loja de Vitória para aproveitar a Black Friday

Horário de funcionamento da loja, que fica na Avenida Princesa Isabel, no Centro, é a partir das 7h, mas os clientes já se aglomeravam na porta do estabelecimento antes disso
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 nov 2021 às 07:56

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 07:56

Clientes formam fila para entrar em loja de Vitória
Clientes formam fila para entrar em loja de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Com a Black Friday sendo celebrada nesta sexta-feira (26), a promessa é de estabelecimentos cheios no Espírito Santo, com consumidores buscando aproveitar as ofertas ou garantir aquele produto que vinham "namorando" há algum tempo. Em Vitória, já nas primeiras horas da manhã, uma fila foi observada em uma loja de departamento na Avenida Princesa Isabel, no Centro da Capital.

Clientes fazem fila em frente a loja de Vitória

O horário de funcionamento da loja é a partir das 7h, mas, antes mesmo de serem abertas as portas, pessoas já se aglomeravam na fila, formada na calçada da avenida. O uso de máscaras era respeitado entre os clientes.
Celebrada na última sexta-feira do mês de novembro, originalmente logo após o Dia de Ação de Graças nos EUA, a Black Friday é uma data tradicionalmente estadunidense, na qual lojistas promovem grandes ofertas de produtos. No Brasil, o comércio encontrou no evento americano uma inspiração e desde 2010 a data ganha espaço no país, chegando primeiro nas lojas virtuais e depois alcançando os estabelecimentos físicos.

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