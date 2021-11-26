Vídeo: clientes fazem fila em loja de Vitória para aproveitar a Black Friday

Com a Black Friday sendo celebrada nesta sexta-feira (26), a promessa é de estabelecimentos cheios no Espírito Santo, com consumidores buscando aproveitar as ofertas ou garantir aquele produto que vinham "namorando" há algum tempo. Em Vitória, já nas primeiras horas da manhã, uma fila foi observada em uma loja de departamento na Avenida Princesa Isabel, no Centro da Capital.
Clientes fazem fila em frente a loja de Vitória
O horário de funcionamento da loja é a partir das 7h, mas, antes mesmo de serem abertas as portas, pessoas já se aglomeravam na fila, formada na calçada da avenida. O uso de máscaras era respeitado entre os clientes.
Celebrada na última sexta-feira do mês de novembro, originalmente logo após o Dia de Ação de Graças nos EUA, a Black Friday é uma data tradicionalmente estadunidense, na qual lojistas promovem grandes ofertas de produtos. No Brasil, o comércio encontrou no evento americano uma inspiração e desde 2010 a data ganha espaço no país, chegando primeiro nas lojas virtuais e depois alcançando os estabelecimentos físicos.