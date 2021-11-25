Black Friday no ES: shoppings abrem mais cedo e lojas dão descontos de até 80%

Como em outros anos, as promoções começaram semanas antes, com consumidores aproveitando descontos em produtos que vão desde lanches e roupas a produtos de limpeza e eletrônicos Crédito: Pexels

Um dos eventos mais esperados do ano, a Black Friday acontece nesta sexta-feira (26), com várias oportunidades para os consumidores, seja para comprar produtos que estejam "namorando" há um tempo ou mesmo aqueles desejos recentes. Lojas estão com promoções de até 80% de descontos em shoppings e no comércio de rua da Grande Vitória

Famosa pelas ofertas imperdíveis, a data é celebrada sempre na última sexta-feira do mês de novembro, após o feriado de Ação de Graças nos EUA. No Brasil, o comércio encontrou no evento americano uma inspiração e desde 2010 a data ganha espaço no país, chegando primeiro nas lojas virtuais e depois alcançando os estabelecimentos físicos.

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Diante da alta demanda da data, alguns shoppings da Grande Vitória vão estender o horário de funcionamento, abrindo uma hora mais cedo. A prática também deve ser seguida por vários estabelecimentos do comércio de rua.

Como em outros anos, as promoções começaram semanas antes, com consumidores aproveitando descontos em produtos que vão desde lanches e roupas a produtos de limpeza e eletrônicos. Até imóveis e veículos automotores entram em descontos nesse período do ano.

SHOPPINGS

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Mais de 100 lojas estarão em promoção durante o evento, que acontece de 26 a 28 de novembro, o consumidor poderá achar descontos de até 80% em lojas de todos os segmentos e o estacionamento será gratuito na sexta-feira (26);

O horário de funcionamento do Shopping Praia da Costa será ampliado, na sexta-feira (26), e as lojas e quiosques estarão abertas de 09h às 22h, já a praça de alimentação funcionará de 10h às 22h;



Segundo a coordenadora de marketing do shopping, Gabriela Passoni, é previsto um aumento de 30% no fluxo durante os dias de promoção do Black Friday.



SHOPPING VITÓRIA

Especialmente nesta sexta-feira (26), dia de Black Friday, todas as lojas do Shopping Vitória terão horário ampliado e vão abrir uma hora mais cedo, a partir das 9h. As ofertas começam nesta quinta (25) e vão até o dia 28 de novembro, com até 70% de desconto;



As promoções estão nos mais diversos segmentos, entre eles vestuários, calçados, cosméticos, tecnologia, casa, entre outros;



Além das lojas físicas, os clientes também podem aproveitar os descontos e fazer suas compras de forma virtual, no Marketplace do shopping, pelo site.



BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

Os descontos chegam a 70%. Será possível adquirir roupas, calçados, acessórios, itens de perfumaria, eletrônicos, brinquedos, entre outros itens por um preço mais barato;



Disponíveis nas lojas físicas e também no ambiente digital, as promoções abrem a temporada de compras para o Natal;



Durante os dias 26 e 28 de novembro, as lojas poderão funcionar com horário estendido.



SHOPPING VILA VELHA

Nesta sexta (26), o shopping terá horário ampliado, com lojas funcionando de 9h às 23h.

As promoções seguem até domingo (28). No sábado, as lojas funcionam entre 10h e 22h. Já no domingo, entre 14h e 21h;

Entre as opções de desconto, estão roupas para a próxima estação, como biquínis que chegam a ter redução de 73% no valor, eletrodomésticos e até lanches.



SHOPPING MESTRE ÁLVARO

As ofertas também vão até o dia 28. Muitos lojistas já se anteciparam e lançaram promoções antes da data oficial da Black Friday;



Os descontos chegam a 50% e, para quem quiser comprar com mais calma, durante os dias 26 e 28 de novembro, as lojas poderão funcionar com horário estendido.



SHOPPING JARDINS

Na sexta (26) e sábado (27), as lojas funcionam das 09h às 21h,;

As lojas estarão com até 80% de descontos em óculos, calçados, roupas, acessórios, presentes e até chocolates.

LOJAS DE RUA

Movimentação no comércio de rua da Glória na Black Friday Crédito: Carlos Alberto Silva

Polo de Moda Glória, em No, em Vila Velha , são esperados descontos de até 70% em produtos como eletrodomésticos, móveis, colchões e vestuários.

Quem está pensando em reformar a casa e aproveitar a Black Friday para adquirir produtos e revestimentos também encontrará ofertas. Na Compose, por exemplo, a promoção vai até o dia 30 de novembro. Ao todo são 20 produtos com descontos que podem chegar até 30%.

Globo Fórmula dará 20% de desconto em produtos de beleza selecionados. As promoções são válidas para as unidades de Jardim Camburi e Praia do Suá, em A farmácia de manipulaçãodará 20% de desconto em produtos de beleza selecionados. As promoções são válidas para as unidades de Jardim Camburi e Praia do Suá, em Vitória , e em Cobilândia, em Vila Velha e acontecem até o dia 30 de novembro. Além disso, para as compras acima de R$ 400, realizadas por canais digitais, o frete será grátis.

A Ortobom, da Praia do Canto, em Vitória, também participa do evento, com sua loja de colchões dando até 50% de desconto e frete grátis.

Ainda na Praia do Canto, a loja de roupa feminina Flerte, dá descontos de até 70% nas peças.