Jovem é encontrado morto em condomínio de kitnets em São Mateus
Publicado em 05/12/2025 às 11h57
Um jovem de 27 anos, identificado como Emerson Martins Cosme, foi encontrado morto em um condomínio de kitnets, na noite de quinta-feira (4), no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi assassinada a tiros dentro do imóvel em que residia. Um vizinho contou aos policiais que ouviu o barulho dos disparos.
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Nenhum suspeito foi preso.