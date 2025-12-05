Jovem é encontrado morto em condomínio de kitnets em São Mateus

Um jovem de 27 anos, identificado como Emerson Martins Cosme, foi encontrado morto em um condomínio de kitnets, na noite de quinta-feira (4), no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi assassinada a tiros dentro do imóvel em que residia. Um vizinho contou aos policiais que ouviu o barulho dos disparos.