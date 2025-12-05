Falso trabalhador dos Correios tenta assaltar loja em São Gabriel da Palha

Um homem vestido com uma roupa semelhante ao uniforme dos Correios fingiu ser trabalhador da empresa para entrar em uma loja e, acompanhado de um comparsa, anunciou um assalto no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar (PM), os dois fugiram sem levar nada, assustados com o alarme acionado por uma funcionária.

Imagens de segurança mostram a ação, registrada às 12h02 (veja acima). No vídeo, o indivíduo aparece vestindo camisa amarela e azul, calça e chapéu azuis, além de uma máscara preta. Ele entra no estabelecimento e, em seguida, o comparsa desce de uma moto e entra rapidamente no local, usando capacete e roupa preta. Após alguns segundos, os dois saem correndo e fogem na moto.

As vítimas contaram à PM que a dupla estava armada e anunciou o assalto ao entrar no estabelecimento. Eles ordenaram que a proprietária fosse para os fundos da loja. Nesse momento, uma funcionária acionou o alarme, os suspeitos se assustaram e fugiram sem levar nada. Antes de sair, o criminoso que usava capacete ameaçou a trabalhadora de morte e a empurrou. Eles fugiram de moto em direção ao bairro Cachoeira da Onça.