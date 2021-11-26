Sem recursos, família vive drama para sepultar mãe e filha mortas em Vila Velha

Karina, de 20 anos, foi morta pelo ex-companheiro em Jardim Marilândia, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Atualização No final da tarde desta sexta-feira (26), familiares informaram terem recebido a ajuda da Prefeitura de Vila Velha e conseguiram realizar o velório. O enterro das vítimas será no Cemitério de Ponta da Fruta, neste sábado (27). O texto foi atualizado.

Na manhã desta sexta-feira (26), familiares das duas estiveram no Departamento Médico Legal de Vitória e também na Divisão de Homicídios da Polícia Civil, onde prestaram depoimento. Na DHPP, a avó de Karina e mãe de Silvanete, Marlete Freitas, e a irmã gêmea da jovem, Karolina, pediram por Justiça pela perda brutal delas.

"Nunca imaginei perder minha filha e minha neta assim" Marlete Freitas - Parente das vítimas

A irmã gêmea da vítima explicou que Karina vinha sofrendo ameaças do ex-namorado, com quem teve uma filha.

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"Ontem (quarta) ele foi buscar a filha dela, pois eles tiveram uma filha juntos, e agora ela estava namorando outro rapaz. Aí ele pegou e começou a ameaçar ela e deu um mês para ela terminar com esse cara, caso contrário ele mataria ela. Ele mora do lado da minha casa. Na volta, fui andando com ele e, no caminho todo, ele falava que ia fazer alguma coisa com ela, com minha mãe. Eu falei para ele parar com isso e que ele tava de cabeça quente. Depois ele disse que iria curtir a filha, mas que amanhã (quinta) a gente ia ver. Antes de matar ela, ele ficou a manhã toda mandando mensagens e a ameaçando com fotos de pessoas sendo mortas", contou a jovem.

Além da gêmea, Silvanete ainda deixou outros dois filhos, um adolescente de 15 anos e um menino de 8 anos. Já Karina, deixa a filha pequena, de pouco menos de 2 anos.

SEPULTAMENTO

Até o fim da manhã desta sexta, os corpos permaneciam no DML de Vitória, porém os familiares se viam em meio a outro problema: a falta de dinheiro para realizar o velório e sepultamento de mãe e filha. Marlete contou não ter recursos para agilizar o enterro.

"Nós somos pobres, condições de fazer o enterro nós não temos e estamos correndo atrás disso", desabafou a avó.

Karina e Marlete estiveram na DHPP, em Vitória, onde prestaram depoimento à Polícia Civil Crédito: Oliveira Alves

TV Gazeta, a Em contato com a reportagem da, a Prefeitura de Vila Velha informou que ajudará no sepultamento das duas por meio da Gerência de Necrópoles. O contato do setor já foi repassado à família.

No final da tarde desta sexta-feira (26), a sogra da Karolina, Dayhanny Cristina Santos Oliveira, afirmou que o município prestou a ajuda prometida e que o velório já estava acontecendo, no bairro Zumbi dos Palmares. As duas vítimas serão enterradas no Cemitério de Ponta da Fruta, também em Vila Velha, na manhã deste sábado (27).

Até o momento, o suspeito não foi localizado e a Polícia Civil não forneceu novas informações para não interferir na investigação do duplo feminicídio.