Homem que destruiu carro com barra de ferro e feriu a ex é solto na Serra

Homem agride ex-namorada com barra de ferro na Serra Crédito: Reprodução

Conforme consta na decisão da audiência de custódia, a vítima confrontou o suspeito, pedindo que ele não dirigisse por estar embriagado e, em seguida, ele pegou uma barra de ferro e destruiu o carro da mulher, que ficou ferida pelos estilhaços de vidro.

Ainda de acordo com o descrito na audiência, o suspeito, ao tentar fugir do local do crime, empurrou a vítima, o que fez com que ela caísse, batesse a cabeça e desmaiasse. O suspeito também xingou a mulher e chegou a ameaçá-la de morte.

A decisão do TJES também indica que o suspeito não pode deixar a Grande Vitória e nem frequentar bares ou boates. Além disso, ele deve estar em casa entre 20h e 6h todos os dias. Caso essas medidas sejam descumpridas, poderá ser decretada a prisão preventiva do homem.

A reportagem de A Gazeta tentou entrar em contato com os advogados do suspeito, mas foi informada que a defesa ainda não foi constituída e, por isso, não pode responder legalmente por ele.

MEDIDA PROTETIVA

A vítima, de 37 anos, requisitou à Justiça uma medida protetiva contra o suspeito e teve o pedido atendido também nesse domingo (28). Entre as determinações, o suspeito deve se manter afastado da residência da ex-namorada, está proibido de ficar a menos de 500 metros de distância dela ou de familiares e testemunhas do crime ou de entrar em contato com eles.

RELEMBRE O CASO

Um homem de 27 anos agrediu uma mulher de 37 anos na entrada de Mata da Serra, na Serra, na Grande Vitória. Imagens mostram que o indivíduo aparece transtornado em volta de um carro, com uma barra de ferro em uma das mãos. A vítima estava no veículo. A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), demandada pela TV Gazeta, informou que o agressor deu entrada no Centro de Triagem de Viana neste domingo (28).

Your browser does not support the video tag.

Nas imagens, é possível ver que o homem vai para a calçada em que a vítima, uma estudante e ex-namorada dele, aparece caída e desacordada. Segundo apuração da TV Gazeta, o indivíduo ainda jogou um objeto nela. Com medo, a vítima preferiu não se identificar, mas conversou com a reportagem. Ela está com machucados no joelho, braços e cabeça, além de ter tido o celular destruído.

A vítima, apesar dos ferimentos, está bem e em casa. Ela relatou que manteve um relacionamento com o ex por menos de três meses e que, durante esse período, ele sempre foi muito ciumento. Quando o namoro acabou, ele não aceitou o término. Apesar disso, ela conta que mantinha uma relação de amizade com o ex, tanto que ele foi buscá-la em um bar com o carro dela, o mesmo veículo que foi destruído depois.