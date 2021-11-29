Homem que destruiu carro com barra de ferro e feriu a ex é solto na Serra

O homem que agrediu a ex-namorada e destruiu o carro dela com uma barra de ferro no bairro Mata da Serra, no município da Serra, neste domingo (28), foi solto. Ele havia sido conduzido ao Centro de Triagem de Viana, mas, conforme a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), recebeu o alvará de soltura ainda no domingo.
Conforme consta na decisão da audiência de custódia, a vítima confrontou o suspeito, pedindo que ele não dirigisse por estar embriagado e, em seguida, ele pegou uma barra de ferro e destruiu o carro da mulher, que ficou ferida pelos estilhaços de vidro.
Ainda de acordo com o descrito na audiência, o suspeito, ao tentar fugir do local do crime, empurrou a vítima, o que fez com que ela caísse, batesse a cabeça e desmaiasse. O suspeito também xingou a mulher e chegou a ameaçá-la de morte.
A decisão do TJES também indica que o suspeito não pode deixar a Grande Vitória e nem frequentar bares ou boates. Além disso, ele deve estar em casa entre 20h e 6h todos os dias. Caso essas medidas sejam descumpridas, poderá ser decretada a prisão preventiva do homem.
A reportagem de A Gazeta tentou entrar em contato com os advogados do suspeito, mas foi informada que a defesa ainda não foi constituída e, por isso, não pode responder legalmente por ele.
MEDIDA PROTETIVA
A vítima, de 37 anos, requisitou à Justiça uma medida protetiva contra o suspeito e teve o pedido atendido também nesse domingo (28). Entre as determinações, o suspeito deve se manter afastado da residência da ex-namorada, está proibido de ficar a menos de 500 metros de distância dela ou de familiares e testemunhas do crime ou de entrar em contato com eles.
RELEMBRE O CASO
Um homem de 27 anos agrediu uma mulher de 37 anos na entrada de Mata da Serra, na Serra, na Grande Vitória. Imagens mostram que o indivíduo aparece transtornado em volta de um carro, com uma barra de ferro em uma das mãos. A vítima estava no veículo. A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), demandada pela TV Gazeta, informou que o agressor deu entrada no Centro de Triagem de Viana neste domingo (28).
Nas imagens, é possível ver que o homem vai para a calçada em que a vítima, uma estudante e ex-namorada dele, aparece caída e desacordada. Segundo apuração da TV Gazeta, o indivíduo ainda jogou um objeto nela. Com medo, a vítima preferiu não se identificar, mas conversou com a reportagem. Ela está com machucados no joelho, braços e cabeça, além de ter tido o celular destruído.
A vítima, apesar dos ferimentos, está bem e em casa. Ela relatou que manteve um relacionamento com o ex por menos de três meses e que, durante esse período, ele sempre foi muito ciumento. Quando o namoro acabou, ele não aceitou o término. Apesar disso, ela conta que mantinha uma relação de amizade com o ex, tanto que ele foi buscá-la em um bar com o carro dela, o mesmo veículo que foi destruído depois.
Atualização
29/11/2021 - 4:50
A Justiça concedeu a medida protetiva requerida pela vítima contra o ex-namorado. O texto foi atualizado.