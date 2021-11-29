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Drogas foram apreendidas

Três suspeitos morrem em confronto com a polícia em Pedro Canário

Segundo a PM, militares foram a uma área rural após denúncias de que uma quadrilha de tráfico de drogas atuava na região, mas foram recebidos a tiros, e revidaram. Nenhum policial se feriu

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 20:05

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 nov 2021 às 20:05
Três suspeitos morreram após um confronto com policiais militares em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Segundo apuração da TV Gazeta Norte, a Polícia Militar foi a uma área rural do município após denúncias de que uma quadrilha de tráfico de drogas estaria atuando na região. Ao chegarem ao local, os agentes teriam sido recebidos a tiros, e revidaram os disparos.
Material apreendido após troca de tiros em Pedro Canário
Material apreendido após confronto em Pedro Canário Crédito: Divulgação/PMES
Segundo o 13º Batalhão de Polícia Militar de São Mateus, durante o confronto, três suspeitos foram baleados e morreram no local. Nenhum policial ficou ferido. Equipes da Força Tática e um cão farejador foram encaminhados, para dar apoio aos militares.
A PM informou ainda que os militares apreenderam drogas, mas a quantidade ainda não foi informada. Por nota, a corporação disse que a ocorrência está em andamento, por isso não há mais detalhes que possam ser passados.
Polícia Civil foi demandada pela reportagem de A Gazeta e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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