Bisavô é preso suspeito de estuprar criança de 8 anos em Nova Venécia

Um homem foi preso, na última sexta-feira (26), suspeito de estuprar uma criança de 8 anos no interior de Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Ele é bisavô da vítima e não teve a idade e o nome informados. A mãe da vítima confessou que sabia dos abusos — que aconteciam na casa onde ela e a criança moravam — e também foi presa.
Segundo a Polícia Militar, o caso foi descoberto após a criança relatar o crime para uma professora, que entrou em contato com o Conselho Tutelar e a PM. Equipes de ambas instituições foram à casa da vítima e detiveram o bisavô e a mãe dela.
Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Nova Venécia, onde a mãe da criança confessou saber dos abusos contra a vítima. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e a mulher, por crime de estupro de vulnerável, por omissão. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.
A Polícia Civil ressaltou que outros detalhes da ocorrência não poderiam ser divulgados para preservar a identidade da vítima.