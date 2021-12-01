Policial civil luta com assaltantes e tem arma roubada em Cariacica

Um investigador da Polícia Civil, de 59 anos, reagiu a uma tentativa de assalto e lutou com os criminosos na noite desta terça-feira (30) no bairro São Geraldo, em Cariacica.
A rua estava movimentada na hora do assalto. Os bandidos conseguiram imobilizar o policial e levaram a arma dele. O policial também pegou a arma usada pelos criminosos, mas ela era falsa.
“O cara chegou, estava cheio de crianças na hora. Eu consegui bater a arma nas costas dele e consegui desarmar (o assaltante). Aí um cara me agarrou por trás e saiu rolando pelo chão a fora, acabou que conseguiu tirar a minha arma. Mas eu acabei me identificando, dizendo que era policial e a arma era da polícia. Ele apontou a arma para mim, mas acabou não atirando”, disse o policial.
O policial estava em frente à casa dele com a esposa, a filha e vizinhos na hora em que os suspeitos chegaram de moto e anunciaram o assalto. Quem viu a cena, incluindo crianças que estavam no local, entrou em desespero.
Os ladrões abandonaram a moto no final da rua fugiram a pé com a arma do policial. O investigador registrou o caso na Delegacia Regional de Cariacica, que iniciou a investigação.
Pouco depois do roubo, uma mulher ligou para a delegacia dizendo que era dona da moto e que o veículo foi roubado por volta de 18 horas.
