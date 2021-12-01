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Motorista de aplicativo é amarrado e abandonado em estrada de Viana

Caso ocorreu na noite desta terça, quando o veículo se aproximava da localidade de Piapitangui após aceitar uma corrida do Terminal Campo Grande
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2021 às 09:58

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 09:58

Estrada de Viana onde motorista de aplicativo foi assaltado e abandonado
Estrada de Viana onde motorista de aplicativo foi assaltado e abandonado Crédito: Fabrício Christ
Mais um motorista de aplicativo foi assaltado na Grande Vitória, desta vez no bairro Piapitangui, em Viana, na noite desta terça-feira (30), pouco antes das 19h. A vítima contou à polícia que havia recebido um pedido de corrida do Terminal Campo Grande, em Cariacica, até uma localidade do município vianense.
De acordo com informações da polícia, no terminal, dois homens e uma mulher entraram no veículo. Ao se aproximar do destino da corrida, a passageira sinalizou que iria descer. Quando o motorista parou, ela saiu e três homens rapidamente entraram no carro, ordenando que o condutor fosse para o banco de trás.
Na sequência, os assaltantes rodaram com o veículo e depois deixaram o motorista de app em um matagal. Para piorar a situação, os criminosos ainda amarraram as mãos e os pés da vítima com abraçadeira de nylon. Depois que abandonaram o condutor, os assaltantes fugiram com o carro.

NA DELEGACIA

No boletim de ocorrência do caso, a vítima não relatou como conseguiu se soltar ou se recebeu alguma ajuda. Ainda assim, ele conseguiu ir até o Delegacia Regional de Cariacica, relatou ter sido roubado e ainda disse já ter conhecimento que o veículo dele era utilizado por criminosos para cometer arrastões entre Viana e Cariacica.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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