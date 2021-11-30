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Veículo roubado

Em buscas a suspeitos, PM encontra até carro incendiado na Serra

Nissan Versa com restrição de furto e roubo foi encontrando queimado em uma área às margens da Avenida Audifax Barcelos. PM também apreendeu drogas em uma mochila abandonada no local
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

30 nov 2021 às 17:31

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 17:31

Polícia Militar apreendeu 604 pedras de crack e 933 pinos de cocaína na manhã desta terça-feira (30), durante patrulhamento na Avenida Audifax Barcelos, na Serra. Segundo informações do Batalhão de Polícia de Trânsito da PM (BPTran), na mesma ocorrência, foi recuperado um carro incendiado, com restrição de furto ou roubo, que estava em uma área às margens da via.
Na Serra
Carro roubado foi recuperado pela PM em terreno na Avenida Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A PM informou que os militares visualizaram uma motocicleta em alta velocidade, que seguida em sentido contrário ao da viatura. Percebendo certo nervosismo demonstrado pelo condutor e pelo carona do veículo — este com uma mochila nas costas — os policiais retornaram e iniciaram o acompanhamento aos suspeitos.
Ao perceberem estarem sendo seguidos, os suspeitos entraram com a moto em uma região de mata, dificultando a aproximação da viatura. Ainda assim, os policiais do BPTran conseguiram acessar a área, mas, segundo a corporação, as características do terreno impossibilitaram a abordagem à dupla.
Os militares, então, saíram da viatura e iniciaram as buscas a pé pela redondeza, na tentativa de localizar os suspeitos. Embora não tenham encontrado a dupla, os policiais acharam a mesma mochila carregada pelo carona da motocicleta, contendo os pinos de cocaína e as pedras de crack, além de outros pedaços desta mesma substância.
Na Serra
604 pedras de crack e 933 pinos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Segundo a Polícia Militar, no mesmo local onde foram localizados os entorpecentes havia um Nissan Versa de cor preta, que estava incendiado e com restrição de furto ou roubo. O carro foi removido para o pátio do Detran e os entorpecentes foram entregues na Delegacia Regional da Serra.

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