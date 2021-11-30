Em buscas a suspeitos, PM encontra até carro incendiado na Serra

Polícia Militar apreendeu 604 pedras de crack e 933 pinos de cocaína na manhã desta terça-feira (30), durante patrulhamento na Avenida Audifax Barcelos, na Serra . Segundo informações do Batalhão de Polícia de Trânsito da PM (BPTran), na mesma ocorrência, foi recuperado um carro incendiado, com restrição de furto ou roubo, que estava em uma área às margens da via.

Carro roubado foi recuperado pela PM em terreno na Avenida Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar

A PM informou que os militares visualizaram uma motocicleta em alta velocidade, que seguida em sentido contrário ao da viatura. Percebendo certo nervosismo demonstrado pelo condutor e pelo carona do veículo — este com uma mochila nas costas — os policiais retornaram e iniciaram o acompanhamento aos suspeitos.

Ao perceberem estarem sendo seguidos, os suspeitos entraram com a moto em uma região de mata, dificultando a aproximação da viatura. Ainda assim, os policiais do BPTran conseguiram acessar a área, mas, segundo a corporação, as características do terreno impossibilitaram a abordagem à dupla.

Os militares, então, saíram da viatura e iniciaram as buscas a pé pela redondeza, na tentativa de localizar os suspeitos. Embora não tenham encontrado a dupla, os policiais acharam a mesma mochila carregada pelo carona da motocicleta, contendo os pinos de cocaína e as pedras de crack, além de outros pedaços desta mesma substância.

604 pedras de crack e 933 pinos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar Crédito: Divulgação | Polícia Militar