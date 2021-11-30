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Dentro do presídio

Mais um detento é encontrado morto no Complexo de Xuri, em Vila Velha

Oito dias depois de um interno morrer após sofrer uma queda, outro preso foi a óbito na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1, na manhã desta terça-feira (30). Sejus abrirá uma sindicância para analisar o caso
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

30 nov 2021 às 13:16

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 13:16

Mais um preso foi encontrado morto no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila VelhaDepois que um detento morreu na última semana após cair e bater a cabeça no chãona manhã desta terça-feira (30) outro interno foi a óbito, desta vez na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1.
De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria da Justiça, o detento tinha 27 anos e estava preso por tráfico de drogas. Ele cumpria pena na unidade desde julho de 2019. A Sejus salientou que acionou as autoridades policiais para investigar o ocorrido e irá abrir uma sindicância para apurar o caso. A Secretaria não informou em qual local o interno foi encontrado já sem vida.
Penitenciária no Complexo de Xuri
Em oito dias, dois internos foram encontrados mortos dentro do Complexo de Xuri, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

SEM LAUDO

A assessoria da Sejus também informou não ter recebido o laudo da morte ocorrida no último dia 22 de novembro. Na ocasião, o preso, que cumpria pena por roubo, morreu depois que caiu e bateu com a cabeça no chão — porém, apenas os exames realizados pelo Departamento Médico Legal apontarão a causa exata do óbito.
A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Civil sobre o andamento da necrópsia no corpo do detento encontrado morto há 8 dias. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Correção

30/11/2021 - 4:58
A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, que a morte do detento registrada na manhã desta terça-feira (30) havia ocorrido no Centro de Detenção Provisória (CDP). No entanto, a Secretaria de Estado da Justiça informou que o óbito ocorreu na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1, também localizada no Complexo do Xuri. O texto foi corrigido.

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