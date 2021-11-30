Mais um detento é encontrado morto no Complexo de Xuri, em Vila Velha

Mais um preso foi encontrado morto no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha. Depois que um detento morreu na última semana após cair e bater a cabeça no chão, na manhã desta terça-feira (30) outro interno foi a óbito, desta vez na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1.
De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria da Justiça, o detento tinha 27 anos e estava preso por tráfico de drogas. Ele cumpria pena na unidade desde julho de 2019. A Sejus salientou que acionou as autoridades policiais para investigar o ocorrido e irá abrir uma sindicância para apurar o caso. A Secretaria não informou em qual local o interno foi encontrado já sem vida.
SEM LAUDO
A assessoria da Sejus também informou não ter recebido o laudo da morte ocorrida no último dia 22 de novembro. Na ocasião, o preso, que cumpria pena por roubo, morreu depois que caiu e bateu com a cabeça no chão — porém, apenas os exames realizados pelo Departamento Médico Legal apontarão a causa exata do óbito.
A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Civil sobre o andamento da necrópsia no corpo do detento encontrado morto há 8 dias. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Correção
30/11/2021 - 4:58
A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, que a morte do detento registrada na manhã desta terça-feira (30) havia ocorrido no Centro de Detenção Provisória (CDP). No entanto, a Secretaria de Estado da Justiça informou que o óbito ocorreu na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1, também localizada no Complexo do Xuri. O texto foi corrigido.