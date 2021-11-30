Mais um detento é encontrado morto no Complexo de Xuri, em Vila Velha

Em oito dias, dois internos foram encontrados mortos dentro do Complexo de Xuri, em Vila Velha

A assessoria da Sejus também informou não ter recebido o laudo da morte ocorrida no último dia 22 de novembro. Na ocasião, o preso, que cumpria pena por roubo, morreu depois que caiu e bateu com a cabeça no chão — porém, apenas os exames realizados pelo Departamento Médico Legal apontarão a causa exata do óbito.