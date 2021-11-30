Perseguição a foragido termina em acidente com PM ferido em Cachoeiro

Uma perseguição da Polícia Militar a um suspeito de carro terminou com um PM ferido em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (29). O homem, que era foragido da Justiça, desobedeceu a uma ordem de parada e acabou se envolvendo em um acidente com a viatura utilizada pela corporação. Ele foi preso.
A Polícia Militar informou que foi acionada após denúncias de que um foragido da Justiça trafegava na localidade de Alto São José. Os militares seguiram para a região e deram ordem de parada, mas o suspeito fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, um policial ficou ferido por conta de uma colisão envolvendo a viatura e o veículo em que estava o homem.
A perseguição durou até o bairro Boa Vista, onde foi montado um cerco policial para bloquear o condutor. Segundo a PM, o homem tentou se desvencilhar do bloqueio, mas parou após um militar acertar disparos nos pneus do carro que ele dirigia.
Durante a abordagem, o homem confirmou haver contra ele um mandado de prisão em aberto. No veículo conduzido pelo foragido, também estava uma mulher, que seria companheira dele. O casal foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro. O homem foi autuado em flagrante por resistência, posse de entorpecente para consumo próprio e por dirigir sem habilitação. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional. A mulher foi ouvida e liberada.
O policial ferido foi levado ao Pronto Socorro de um hospital particular da região, recebeu atendimento médico e foi liberado.