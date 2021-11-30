Perseguição a foragido termina em acidente com PM ferido em Cachoeiro

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A Polícia Militar informou que foi acionada após denúncias de que um foragido da Justiça trafegava na localidade de Alto São José. Os militares seguiram para a região e deram ordem de parada, mas o suspeito fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, um policial ficou ferido por conta de uma colisão envolvendo a viatura e o veículo em que estava o homem.