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Sul do ES

Homem de moto atira contra usuários de drogas em Cachoeiro

Disparos foram efetuados próximo à antiga estação ferroviária, lugar com bastante movimentação de pessoas. Segundo apuração da TV Gazeta Sul, um usuário de drogas teria sido baleado

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 20:45

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 nov 2021 às 20:45
Um homem, que estaria em uma moto, atirou contra uma pessoa em um local onde há concentração de usuários de drogas no bairro Guandu, no Centro de Cachoeiro de Itapemirimno Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (30). Segundo apuração da TV Gazeta Sul no local, após os disparos, ele fugiu, deixando o veículo na rua porque ele parou de funcionar.
Polícia Militar foi acionada para o local — que fica próximo à antiga estação rodoviária — e não localizou nenhuma vítima, nem teve informações sobre alguém que tenha dado entrada em algum hospital da região. No entanto, policiais encontraram marcas de sangue. Taxistas e comerciantes não quiseram gravar entrevista, mas relataram à reportagem da TV Gazeta Norte que um usuário de drogas ficou ferido no braço. Três carros foram atingidos pelos disparos.
Moto deixada na rua por autor do crime foi recolhida pela PM
Moto deixada na rua por autor do crime foi recolhida pela PM Crédito: Reprodução/WhatsApp
A motocicleta utilizada no crime, que ficou abandonada na rua, tinha restrição de furto e roubo e foi recolhida pela PM. De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. 
A Polícia Civil informou que detalhes não serão divulgados, por enquanto., mas ressaltou que a população pode contribuir nas investigações com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.
Com informações de Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul

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