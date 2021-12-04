Grávida morta com um tiro na barriga é enterrada em Vila Velha

O repórter da TV Gazeta Aurélio de Freitas esteve no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, onde Carolina foi enterrada. Ela foi sepultada às 10h30. Familiares da vítima não quiseram gravar entrevista, mas disseram que todos estavam abalados e transtornados com o que aconteceu.

A Polícia Civil informou na sexta-feira (3) que o autor do disparo foi conduzido para o plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar. "As diligências realizadas logo após o fato, assim como os depoimentos colhidos, indicaram que o disparo ocorreu de forma acidental, atingindo a vítima. Por tratar-se de crime culposo, não há responsabilização pelo óbito do feto. O autuado pagou fiança estipulada pela autoridade policial e foi liberado para responder em liberdade. O procedimento será encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), que dará prosseguimento à apuração das circunstâncias do fato", explicou o órgão em nota,