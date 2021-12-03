Corregedoria apura disparo contra mulher de guarda de Vitória

Uma mulher grávida morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo do marido no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (2). Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o homem, Luiz Roberto Ramalheite, que se apresentou como guarda municipal de Vitória, foi quem acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele estava ferido na mão e alegou para a polícia que o disparo teria sido acidental. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) informou que vai apurar o fato.
Segundo o boletim de ocorrência da PM, o fato foi registrado às 18h e, ao chegar ao local, a equipe visualizou Luiz pressionando o ferimento no abdômen da mulher, Carolina Ferraz Sacalfoni. Após se identificar como guarda municipal, ele informou aos militares que a mulher estava grávida de 17 semanas e disse que já havia acionado o Samu há 20 minutos.
Carolina foi socorrida pelo Samu para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. O boletim ainda informa que a vítima deu entrada na unidade com um disparo no abdômen, tendo, em seguida, uma parada cardíaca. Ela foi levada para o centro cirúrgico mas não resistiu ao ferimento.
Ainda segundo a ocorrência, o marido da vítima teria sido atingido por um disparo na mão esquerda e socorrido para um hospital particular no município. Por determinação do Ciodes, uma guarnição da Polícia Militar ficou no local do crime, aguardando a perícia da Polícia Civil.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou, em nota, que a "Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai apurar os fatos e instaurar processo administrativo disciplinar, com ampla defesa e contraditório, preservando o respeito ao estado democrático de direito e os direitos e garantias individuais".
HOMICÍDIO CULPOSO
Depois de receber atendimento médico, Luiz foi levado para a Divisão de Homicídios de Vitória, prestou depoimento e vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
A Polícia Civil informou à reportagem da TV Gazeta que o guarda pagou fiança e foi liberado. Em depoimento, ele relatou que estava limpando a arma, uma pistola de 9 milímetros, de uso pessoal, quando disparou de forma acidental.