Corregedoria apura disparo contra mulher de guarda de Vitória

Luiz Roberto Ramalheite com a esposa Carolina Ferraz Scalfoni Crédito: Reprodução/Redes sociais

Segundo o boletim de ocorrência da PM, o fato foi registrado às 18h e, ao chegar ao local, a equipe visualizou Luiz pressionando o ferimento no abdômen da mulher, Carolina Ferraz Sacalfoni. Após se identificar como guarda municipal, ele informou aos militares que a mulher estava grávida de 17 semanas e disse que já havia acionado o Samu há 20 minutos.

Mulher grávida é baleada em Vila Velha. PM foi acionada Crédito: Leitor | A Gazeta

Carolina foi socorrida pelo Samu para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. O boletim ainda informa que a vítima deu entrada na unidade com um disparo no abdômen, tendo, em seguida, uma parada cardíaca. Ela foi levada para o centro cirúrgico mas não resistiu ao ferimento.

Ainda segundo a ocorrência, o marido da vítima teria sido atingido por um disparo na mão esquerda e socorrido para um hospital particular no município. Por determinação do Ciodes, uma guarnição da Polícia Militar ficou no local do crime, aguardando a perícia da Polícia Civil.

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou, em nota, que a "Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai apurar os fatos e instaurar processo administrativo disciplinar, com ampla defesa e contraditório, preservando o respeito ao estado democrático de direito e os direitos e garantias individuais".

HOMICÍDIO CULPOSO

Depois de receber atendimento médico, Luiz foi levado para a Divisão de Homicídios de Vitória, prestou depoimento e vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.