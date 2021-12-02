Como Serviço Secreto dos EUA impediu ataque a escola do ES

A polícia capixaba explicou que as entidades americanas monitoram alguns possíveis ataques planejados através da internet e identificaram o comportamento do adolescente capixaba e de outras duas pessoas, um menor de 15 anos morador de Minas Gerais
, e uma jovem de 21 anos do Pará
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Após constatarem que os três planejavam atentados, os órgãos americanos acionaram o Brasil, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública
. As informações então foram compartilhadas por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) e do Laboratório de Operações Cibernéticas com a Polícia Civil do Espírito Santo.
Coube aos policiais da início às investigações em solo capixaba na busca do adolescente. O menor foi identificado e se tornou alvo da Operação Escola Segura, ocorrida na manhã desta quinta-feira (2). Para cometer o crime, o adolescente começou, inclusive, a pesquisar na internet como comprar uma arma e se inspirou nos ataques de Realengo (RJ) e Suzano (SP)
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As investigações da polícia mostram que, após descontentamento pessoal com a queda das notas na escola, o adolescente começou a pensar em cometer o atentado. Segundo a Polícia Civil, em outubro, o garoto passou a conversar com um outro adolescente, de 15 anos, morador de Minas Gerais, que também planejava um ataque no próprio Estado.
O titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, explicou que ficou constatado que o adolescente tem um transtorno psicológico e que falava em suicídio e em cometer o ataque.
O adolescente capixaba e o garoto de Minas Gerais planejavam juntos o ataque. Segundo o delegado Brenno Andrade, a expectativa deles era colocar em prática no prazo de dois anos. Uma mulher de 21 anos, do Pará, também foi alvo, mas não tinha ligação direta com os dois adolescentes.
A polícia capixaba questionou o adolescente sobre em qual escola ele cometeria o atentado, mas ele não explicou. Os policiais confirmaram apenas que seria um ataque a tiros em alguma unidade educacional.
A Operação Escola Segura, que o adolescente foi alvo, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (2) no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Pará. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nos três Estados. Todos os suspeitos confessaram a intenção de cometer os atentados. Após serem ouvidos pelas polícias, todos foram liberados.