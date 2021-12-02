Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estudante de Cariacica

Como Serviço Secreto dos EUA impediu ataque a escola do ES

O monitoramento feito nos Estados Unidos contribuiu para que o adolescente não cometesse um atentado em uma escola do Espírito Santo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 dez 2021 às 13:44

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 13:44

O atentado a uma escola capixaba planejado por um adolescente de 13 anos foi evitado graças a uma investigação do Serviço Secreto dos Estados Unidos. A ação teve colaboração da Homeland Security Investigations (HSI) e contou com a participação da Polícia Civil do Espírito SantoO garoto arquitetou o ataque após receber notas baixas no colégio.
A polícia capixaba explicou que as entidades americanas monitoram alguns possíveis ataques planejados através da internet e identificaram o comportamento do adolescente capixaba e de outras duas pessoas, um menor de 15 anos morador de Minas Gerais, e uma jovem de 21 anos do Pará.
Após constatarem que os três planejavam atentados, os órgãos americanos acionaram o Brasil, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As informações então foram compartilhadas por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) e do Laboratório de Operações Cibernéticas com a Polícia Civil do Espírito Santo.
Coube aos policiais da início às investigações em solo capixaba na busca do adolescente. O menor foi identificado e se tornou alvo da Operação Escola Segura, ocorrida na manhã desta quinta-feira (2). Para cometer o crime, o adolescente começou, inclusive, a pesquisar na internet como comprar uma arma e se inspirou nos ataques de Realengo (RJ) e Suzano (SP)
Casa do adolescente alvo de operação em Cariacica
Casa do adolescente alvo de operação em Cariacica Crédito: Polícia Civil

ENTENDA O CASO

As investigações da polícia mostram que, após descontentamento pessoal com a queda das notas na escola, o adolescente começou a pensar em cometer o atentado. Segundo a Polícia Civil, em outubro, o garoto passou a conversar com um outro adolescente, de 15 anos, morador de Minas Gerais, que também planejava um ataque no próprio Estado.
O titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, explicou que ficou constatado que o adolescente tem um transtorno psicológico e que falava em suicídio e em cometer o ataque.
O adolescente capixaba e o garoto de Minas Gerais planejavam juntos o ataque. Segundo o delegado Brenno Andrade, a expectativa deles era colocar em prática no prazo de dois anos. Uma mulher de 21 anos, do Pará, também foi alvo, mas não tinha ligação direta com os dois adolescentes. 
A polícia capixaba questionou o adolescente sobre em qual escola ele cometeria o atentado, mas ele não explicou. Os policiais confirmaram apenas que seria um ataque a tiros em alguma unidade educacional.

OPERAÇÃO ESCOLA SEGURA

A Operação Escola Segura, que o adolescente foi alvo, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (2) no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Pará. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nos três Estados. Todos os suspeitos confessaram a intenção de cometer os atentados. Após serem ouvidos pelas polícias, todos foram liberados.

Pais e responsáveis

Durante a coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (2), o delegado Brenno Andrade fez um alerta para que os pais fiquem atentos ao comportamento dos filhos e deu algumas dicas:

- Monitore o que o adolescente ou criança está vendo na internet;

- Fique atento com quem o filho está conversando;

- Avalie por quanto tempo os filhos estão conectados a computadores ou celular.

Veja Também

Adolescente do ES se inspirava em Realengo e Suzano para tramar ataque a escola

Adolescente de 13 anos planejava cometer atentado em escola do ES

Suspeitos de planejar ataques a escolas do ES são alvo de operação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Grande Vitória Polícia Civil Atentado
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados