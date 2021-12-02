Adolescente do ES se inspirava em Realengo e Suzano para tramar ataque a escola

Durante a coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (2), o delegado Brenno Andrade fez um alerta para que os pais fiquem atentos ao comportamento dos filhos e deu algumas dicas:

- Monitore o que o adolescente ou criança está vendo na internet;

- Fique atento com quem o filho está conversando;

- Avalie por quanto tempo os filhos estão conectados a computadores ou celular.