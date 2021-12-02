Adolescente do ES se inspirava em Realengo e Suzano para tramar ataque a escola

Desde outubro procurando informações e contatos sobre como realizar o atentado, o adolescente capixaba pesquisava na internet outros ataques realizados no Brasil, o de Realengo (RJ), em 2011, e o de Suzano (SP), em 2019, onde escolas foram invadidas por atiradores que mataram diversas pessoas.
"Ele procurava na internet pessoas ligadas a atentados, até que achou esse de Minas Gerais e começaram a planejar", afirma o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade.
O delegado ainda evidenciou que o adolescente tinha uma vida social normal, era um bom estudante e que, apesar da pouca idade, sabia navegar muito bem na internet.
O garoto não foi apreendido e será acompanhado pela Vara da Infância e da Juventude de Cariacica. A polícia capixaba questionou o adolescente sobre em qual escola ele cometeria o atentado, mas ele não explicou. Os policiais confirmaram apenas que seria um ataque a tiros em alguma unidade educacional.
As investigações mostram que, após descontentamento pessoal com a queda das notas na escola, o adolescente começou a pensar em cometer o atentado. Segundo a Polícia Civil, em outubro, ele passou a conversar com o outro adolescente, de 15 anos, morador de Minas Gerais, que também planejava um ataque no próprio Estado.
"Não se tratava de uma brincadeira. Ele afirmou que possuía essa vontade e que, se não matassem alguém, iria se matar. Notamos que se tratava de um transtorno psicológico. A vida dele era aparentemente normal, mas tinha esse pensamento suicida e homicida. Os pais nos agradeceram e disseram que não sabiam, falaram apenas que ele ficava muito no celular", explica o delegado.
O adolescente capixaba e o de Minas Gerais planejavam juntos o ataque. Segundo o delegado Brenno Andrade, a expectativa deles era colocar em prática no prazo de dois anos. Uma mulher de 21 anos, do Pará, também foi alvo da operação, mas não tinha ligação direta com os dois adolescentes. Após serem ouvidos pelas polícias, todos foram liberados.
Em um telefone apreendido, a polícia encontrou uma conversa na qual o adolescente planejava comprar uma arma. A mensagem enviada dizia: "Tô querendo um revólver .38, porém, com bala e tudo dá uns 7 mil a 9 mil, aí acho que vou ter que usar um .32, vou ver ainda". Na residência ainda foi apreendido um simulacro de arma de fogo feito com madeira e fita isolante.