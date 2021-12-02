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Operação Escola Segura

Suspeitos de planejar ataques a escolas do ES são alvo de operação

A operação foi deflagrada nesta quinta-feira (2) pelas policias civis do Espírito Santo, Minas Gerais e Pará, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e identificar os responsáveis

Publicado em 

02 dez 2021 às 07:32

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 07:32

A operação ‘Escola Segura’ cumpriu três mandados de busca e apreensão
A operação ‘Escola Segura’ cumpriu três mandados de busca e apreensão Crédito: Divulgação/Ministério da Justiça
Polícia Civil do Espírito Santo, em conjunto com as policias civis de Minas Gerais e do Pará, deflagraram nesta quinta-feira (2) a Operação Escola Segura, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão para identificar pessoas que seriam responsáveis por planejar ataques em escolas no Espírito Santo, Minas Gerais e Pará.
Segundo investigações, dois adolescentes planejavam atacar escolas, um no Espírito Santo e outro em Minas Gerais. No Pará, uma mulher pretendia invadir uma unidade de ensino e um espaço público. Os suspeitos confessaram a intenção de cometer o crime. Após serem ouvidos pelas polícias, eles foram liberados.

AÇÂO TEVE APOIO DO SERVIÇO SECRETO DOS EUA

A operação, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI-MJSP) através do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), contou com a participação do Serviço Secreto da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília (DF) e Homeland Security Investigations - HSI.
Mais informações serão passadas em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (2), na Chefatura da Polícia Civil.

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