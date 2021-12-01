Morre pai baleado pelo próprio filho em Bento Ferreira, em Vitória

O corretor Altamares de Freitas, de 80 anos, morreu nesta quarta-feira (1º), após levar tiros do próprio filho Crédito: Divulgação

O idoso levou tiros em frente à própria casa e ficou ferido nas costas e na perna. O filho dele, Hedder Bollivar de Freitas, de 43 anos, foi quem realizou os disparos. Testemunhas contaram que o policial rodoviário aposentado atirou da calçada, após parar o carro e buzinar em frente à residência do pai.

Hedder Bollivar de Freitas atirou contra o pai em Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta, o idoso teria dito aos policiais que o crime tinha sido cometido pelo filho. Segundo a Polícia Militar , o crime aconteceu por volta das 22h, na Avenida Joubert de Barros. A corporação informou que Hedder efetuou cinco disparos – quatro acertaram a vítima. Conforme apurado pela, o idoso teria dito aos policiais que o crime tinha sido cometido pelo filho.

"Ele falou que foi o filho que fez isso, mas que não queria que fizessem nada contra ele, porque ele tem problema. Todo mundo aqui sabe que o filho é aposentado por problemas psicológicos e uso de drogas . Ele também não tinha um bom convívio com o pai", disse um servidor público no local do crime.

Carlos Zaganelli, presidente da Associação dos Moradores de Bento Ferreira, disse que Altamares era querido no bairro Crédito: Fernando Madeira

Na tarde desta quarta-feira, após a confirmação da morte do corretor de imóveis, o presidente da Associação dos Moradores de Bento Ferreira, Carlos Zaganelli, disse à TV Gazeta que Altamares era querido na região. "Ele era um morador tradicional do nosso bairro, uma pessoa que dialogava com todo mundo e nunca deu qualquer problema. Os moradores mais antigos o tinham como uma referência de pessoa alegre", informou.

De acordo com o representante, o crime surpreendeu os moradores. "Estamos assustadíssimos e lamentamos a fatalidade. Vamos cobrar providências da Polícia Civil e do Estado, porque tivemos relatos de demora na chegada do Samu. A comunidade quer informações esclarecidas", afirmou.

Polícia Civil esteve no local do crime, em Bento Ferreira, Vitória, durante a tarde desta quarta-feira (1º) Crédito: Fernando Madeira

Na noite do crime, a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) chegou por volta das 22h30 e os primeiros atendimentos foram prestados na calçada, com o idoso consciente. O carro usado pelo filho dele foi encontrado aberto e sem as chaves, no bairro Enseada do Suá, em Vitória.

"O autor do crime se encontrava claramente transtornado, com olhos vermelhos e falas desconexas. Típico de quem está sob o efeito de drogas. De acordo com pessoas que o conhecem, ele estava usando entorpecentes há 11 dias seguidos" Marcelo Cavalcanti - Delegado titular da DHPP de Vitória

Após ser preso em flagrante, o filho teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta quarta-feira (1º). De acordo com a decisão, ele será levado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica para receber atendimento psiquiátrico e, depois, será encaminhado para a Penitenciária de Segurança Média.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória para ser necropsiado e, depois, liberado por familiares. O caso segue sob investigação da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vitória.

PRF LAMENTA O CASO

Em nota enviada no final da tarde desta quarta-feira (1º), a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo ( PRF-ES ) lamentou profundamente os fatos envolvendo o policial aposentado Hedder Bollivar de Freitas. De acordo com a corporação, ele foi investido na função em 2005 e aposentado por invalidez em setembro de 2018.